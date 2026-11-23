Del otro lado estará Atlético Bucaramanga, que clasificó a esta fase final como uno de los mejores…

Apenas se jugará la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II y ya se habla de partidos bisagra en las aspiraciones de cada equipo. Uno de ellos es Millonarios, que, aunque no clasificó como uno de los candidatos al título (sétimo puesto con 30 puntos), es un club llamado a competir siempre. No solo por el nombre que representa en el fútbol profesional colombiano, sino también por la nómina que confeccionó para este semestre.

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Del otro lado estará Atlético Bucaramanga, que clasificó a esta fase final como uno de los mejores equipos del campeonato con 35 puntos en el cuarto lugar, incluso peleando por obtener el segundo punto invisible. Además, el conjunto Leopardo es reconocido por ser un hueso duro de roer, especialmente en estas instancias en las que el cuadro santandereano se acostumbró a estar desde la consecución de su primer título de liga el primer semestre de 2024.

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Millonarios a por la victoria en El Campín

Los dirigidos por Alberto Gamero no terminan de convencer a su hinchada y detractores. Aunque el club albiazul tuvo un buen desempeño defensivo en el empate sin goles contra Cali en la primera jornada del cuadrangular B, le quedó faltando la puntería de cara al arco en las pocas chances que generó. Algo que no le puede pasar en el estadio El Campín de Bogotá contra Bucaramanga, pues de nada habrá servido en punto en Palmaseca sin una victoria de local.

Y ese será el gran reto de Millos de cara a este partido, pues aunque en su partido más reciente en la capital del país obtuvo un triunfo, a los vestidos de azul les cuesta mucho generar ocasiones de gol, especialmente cuando el rival le propone un bloque bajo. Sin duda será un desafío interesante para comenzar a medir hasta dónde podrá competir Millonarios en el cuadrangular y si puede comenzar a ilusionarse con clasificar a la gran final de la Liga Betplay 2026-II.

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Atlético Bucaramanga quiere salir ganador de Bogotá

La escuadra bumanguesa viene de empatar a dos goles contra América de Cali, el gran favorito a quedarse con el cuadrangular B. Y aunque una igualdad en condición de local se puede considerar una perdida de puntos, por cómo se dio el juego, el 2-2 fue el mejor resultado posible para Bucaramanga. No obstante, ahora el partido es a otro precio, en una plaza en la que ya ganó este torneo y frente a este mismo rival, en ese entonces dirigido por Fabián Bustos.

Fue el sábado 25 de julio de 2026 durante la primera fecha de este segundo semestre. El compromiso finalizó con una victoria 1-0 para Atlético Bucaramanga con un tardío gol de Emerson Batalla al minuto 89. Además, en el cuadrangular que terminó con el primer y único título liguero del Leopardo, el club santandereano también logró un triunfo por la mínima con un gol en los minutos finales en la capital colombiana. En ese entonces lo dirigía el venezolano Rafael Dudamel.

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Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver en vivo

Fecha : martes 24 de noviembre de 2026

: martes 24 de noviembre de 2026 Lugar : estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá

: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá Hora : 6:20 p. m. (hora colombiana)

: 6:20 p. m. (hora colombiana) Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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