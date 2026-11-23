La primera alegría llegó en la competencia femenina. Queen Villegas se quedó con el oro después de…

Colombia volvió a ocupar un lugar destacado en el BMX Freestyle del continente. La delegación nacional conquistó dos títulos panamericanos en la modalidad Park, gracias a las actuaciones de Queen Villegas y Juan Camilo Caicedo, quienes se impusieron en las finales élite femenina y masculina, respectivamente. El balance colombiano se completó con la medalla de plata de Sebastián Cuéllar, que permitió al país celebrar un doblete masculino.

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La primera alegría llegó en la competencia femenina. Queen Villegas se quedó con el oro después de conseguir una calificación de 79,00 puntos en su segunda pasada. La colombiana logró superar a la chilena Macarena Pérez, quien había registrado 78,00 unidades en su primera presentación y terminó en el segundo lugar. La argentina Analia Gabriela Zacarias completó el podio con 54,00 puntos. La colombiana se quedó con el primer puesto en su segundo intento.

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Colombia conquistando el BMX Freestyle

La celebración continuó en la rama masculina, donde Colombia consiguió ocupar los dos primeros lugares del podio. Juan Camilo Caicedo se proclamó campeón panamericano con una calificación de 93,00 puntos, obtenida en su primera pasada, registro que le permitió quedarse con la medalla de oro.

Su compatriota Sebastián Cuéllar también tuvo una actuación destacada. Con 89,67 unidades, aseguró el segundo puesto y la medalla de plata, completando así el doblete colombiano en la final. El peruano Job Montañez terminó tercero, con 89,03 puntos, en una definición con diferencias muy estrechas.

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Colombia y su idilio de amor con el BMX

La victoria de Caicedo y el segundo lugar de Cuéllar confirmaron la capacidad competitiva de Colombia en una modalidad que ha ganado espacio dentro del ciclismo nacional. Los resultados son también un impulso para los deportistas que buscan consolidarse en el panorama internacional y competir frente a los mejores del mundo.

Con dos medallas de oro y una de plata en las finales élite de Park, Colombia cerró una participación destacada en el certamen panamericano. Los resultados de Villegas, Caicedo y Cuéllar reflejan el crecimiento de una disciplina que combina exigencia física, destreza técnica y expresión deportiva.

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Próximo destino para Colombia: Buga

El calendario continental tendrá ahora una nueva parada en territorio colombiano. Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca, será la sede del próximo Campeonato Panamericano de BMX Freestyle, programado para el 6 y 7 de marzo de 2027. La competencia se desarrollará en la nueva pista construida para esta disciplina, un escenario que permitirá recibir a los principales representantes del BMX Freestyle de América.

La designación de Buga representa una oportunidad para fortalecer la infraestructura deportiva del país y ampliar su capacidad para organizar eventos internacionales. Además de recibir a los mejores exponentes del continente, la cita permitirá acercar esta modalidad a nuevos públicos y darle mayor visibilidad a los procesos deportivos que se desarrollan en Colombia.

De esta manera, el país cerró una nueva jornada panamericana con dos campeones y un subcampeón. Queen Villegas y Juan Camilo Caicedo se llevaron los títulos de Park, mientras Sebastián Cuéllar completó el podio masculino. Ahora, el BMX colombiano tendrá una nueva oportunidad de mostrar su crecimiento en casa, cuando Buga reciba el próximo desafío continental en marzo de 2027.

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