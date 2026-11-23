Todas están en un periodo de un año entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021….

Este lunes 23 de noviembre de 2026, el tenis colombiano se vio sacudido por un comunicado de la Agencia Internacional para la Integridad en el Tenis (ITIA). El tenista nacional, Daniel Salazar, fue sancionado con 18 meses fuera de las canchas por un caso de "irregularidades relacionadas con el amaño de partidos y apuestas". De acuerdo con la organización tenística, el colombiano infringió las normas anticorrupción del deporte y admitió haber hecho 138 apuestas.

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Todas están en un periodo de un año entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021. Adicionalmente, la ITIA descubrió que los hechos relacionados con amaño de partidos ocurrieron en un partido de dobles disputado en un torneo del World Tennis Tour en 2024. De acuerdo con la entidad, Salazar "perdió deliberadamente con su servicio para facilitar apuestas. Además, no informó sobre un intento de soborno o propuesta corrupta", explicó la institución.

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Daniel Salazar no es el único sancionado

La sanción entró en vigor el pasado 11 de noviembre e irá hasta el próximo 10 de mayo de 2028. Incluso el deportista de Colombia fue multado con USD 10.000, estando 3.000 en suspenso. Hubo otro tenista sancionado por este mismo caso, pero no directamente relacionado con los hechos de Daniel Salazar.

"Por no colaborar con una investigación de la ITIA sobre posibles actos de corrupción, lo que incluyó su negativa a permitir la inspección de su teléfono móvil", el neerlandés Mark Vervoort fue suspendido provisionalmente. Eso sí, no fue el único en ser apartado, aunque este siguiente caso fue por dopaje.

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Valentina Rossi se une a Daniel Salazar

La tenista argentina Valentina Rossi, de 20 años, también fue suspendida provisionalmente tras presuntamente dar positivo por dopaje en una muestra tomada en el evento del World Tennis Tour en Luján, en su país de origen, el pasado 1 de septiembre, que contenía "metabolitos de estanozolol".

La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ratificó en la sanción que el estanozolol es un agente anabólico incluido en la Lista de Sustancias Prohibidas. Además, recalcó que esta sustancia está prohibida en todo momento en el Programa Antidopaje del Tenis, que rige todas las competencias del circuito profesional.

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La sanción más extensa en la historia del tenis

El estadounidense Wayne Odesnik fue detenido en 2010 en una aduana en Australia intentando ingresar hormona de crecimiento humano (HGH) al país. Inicialmente le aplicaron una suspensión de dos años, que terminó reduciéndose a una por "cooperar" con el caso tras ser descubierto en fragancia.

Sin embargo, cinco años después, Odesnik reincidió en el mismo acto, esta vez por dar positivo en múltiples sustancias prohibidas. Incluso se comprobó que se inyectó esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento. Finalmente, la Federación Internacional de Tenis (ITF) le impuso una suspensión de 15 años.

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