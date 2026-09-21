Santa Fe jugará la final femenina 2026 tras eliminar a Millos en un clásico de infarto

El fútbol femenino bogotano volvió a entregar una noche a la altura de un clásico. En un estadio El Campín que esperaba celebrar la primera final de Millonarios en la Liga Femenina, Santa Fe volvió a demostrar que las instancias definitivas parecen pertenecerle. Las Leonas vencieron 2-1 a su rival de patio en el partido de vuelta de las semifinales y se quedaron con una serie que terminó 4-3 en el marcador global.
El resultado tiene un peso especial para ambos equipos. Para Millonarios, significa despedirse del sueño de disputar por primera vez una final del campeonato. Para Santa Fe, en cambio, representa la confirmación de una tradición: será su séptima final de Liga Femenina, la cuarta consecutiva y la tercera seguida en la que se enfrentará a Deportivo Cali por el título.
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Santa Fe y el show de la eficacia
La serie, además, fue mucho más pareja de lo que puede sugerir el resultado final. El primer capítulo había terminado 2-2, después de un partido intenso que dejó todo abierto para la vuelta. Millonarios llegaba con la ilusión de aprovechar su localía y convertir el segundo encuentro en una noche histórica.
Las Leonas entendieron que no necesitaban dominar durante largos períodos para hacer daño. Su apuesta fue la paciencia, el orden y, sobre todo, la eficacia. El equipo cardenal encontró el primer golpe al minuto 36, cuando Daniela Garavito aprovechó un error defensivo de Millonarios y definió contra el palo para poner el 1-0. Ese tanto cambió el escenario: Santa Fe pasó a jugar con la tranquilidad que le daba la ventaja en el partido y en la serie.
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Santa Fe, verdugo de Millonarios
Millonarios reaccionó después del descanso. La entrada de Isabela Sánchez le dio otra alternativa al ataque y, al minuto 58, la jugadora apareció para marcar de cabeza tras una asistencia de Lina Gómez. El 1-1 devolvió la esperanza a las locales y empató nuevamente la serie. Durante algunos minutos, el partido parecía encaminado hacia un desenlace todavía más dramático.
No obstante, Santa Fe volvió a golpear cuando más lo necesitaba. Al 61′, Mariana Zamorano marcó un golazo para devolverle la ventaja a las visitantes. Millonarios tuvo entonces que remar nuevamente contra la corriente. Con el paso de los minutos, las azules tuvieron la pelota y buscaron alternativas, especialmente desde la media distancia, pero encontraron como obstáculo a la arquera de Santa Fe, quien respondió cuando fue exigida.
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Santa Fe resistió y jugará una final más
Millonarios tuvo iniciativa, pero le faltó claridad. Santa Fe, en cambio, supo esperar, resistir y aprovechar las oportunidades que tuvo. Esa eficacia terminó definiendo una semifinal en la que las dirigidas por Angie Vega habían llegado con mejores números y habían asegurado su clasificación a esta instancia con una fecha de anticipación.
Santa Fe no tuvo un camino tan cómodo durante el torneo. De hecho, estuvo fuera de la pelea por las semifinales hasta la última fecha de los cuadrangulares. Pero cuando llegó la hora decisiva apareció una característica que el club ha convertido en parte de su identidad: la capacidad de competir y sobrevivir en escenarios de máxima presión.
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Santa Fe vs. Cali: la final más repetida
Ahora las Leonas tendrán una nueva oportunidad frente a Deportivo Cali. Será una final con memoria: las dos anteriores entre ambos equipos terminaron con derrota para Santa Fe. Esta vez, el equipo cardenal buscará cambiar esa historia y convertir su experiencia en el argumento para conquistar nuevamente el campeonato.
Millonarios, mientras tanto, tendrá que esperar. La primera final tendrá que seguir siendo un sueño pendiente. Por su lado, Deportivo Cali está uno o dos escalones por encima de los demás equipos del fútbol colombiano. Incluso se ponen como objetivo ganar la Copa Libertadores 2026 a la que ya están clasificadas.
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