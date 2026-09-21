Santa Fe jugará la final femenina 2026 tras eliminar a Millos en un clásico de infarto

1/10 Santa Fe celebra el 2-1 frente a Millonarios en la semifinal de vuelta de la Liga Betplay Femenina 2026. Foto: Jorge Londoño 2/10 Jugadora de Millonarios remata un balón de frente a una futbolista de Santa Fe en el estadio El Campín. Foto: Jorge Londoño 3/10 Disputa de balón en la semifinal de ida de la Liga Betplay Femenina 2026 entre Santa Fe y Millonarios. Foto: Jorge Londoño 4/10 Jugadora de Millonarios gana un duelo durante la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026. Foto: Jorge Londoño 5/10 Futbolistas de Santa Fe y Millonarios en la semifinal de ida de la Liga Betplay Femenina 2026 en el estadio El Campín. Foto: Jorge Londoño 6/10 Daniela Garavito de Santa Fe domina el balón ante la marca de Liana Salazar, capitana de Millonarios en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Foto: Jorge Londoño 7/10 Acción de ataque de Millonarios contra Independiente Santa Fe en la semifinal de vuelta de la Liga Betplay Femenina 2026. Foto: Jorge Londoño 8/10 Daniela Garavito, autora del 1-0, fue una de las mejores futbolistas de Santa Fe frente a Millonarios en la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026. Foto: Jorge Londoño 9/10 Disputa de balón en la semifinal de la Liga Betplay Femenina 2026 entre Millonarios y Santa Fe. Foto: Jorge Londoño 10/10 Jugadoras de Independiente Santa Fe y Millonarios en el estadio El Campín de Bogotá. Foto: Jorge Londoño

El fútbol femenino bogotano volvió a entregar una noche a la altura de un clásico. En un estadio El Campín que esperaba celebrar la primera final de Millonarios en la Liga Femenina, Santa Fe volvió a demostrar que las instancias definitivas parecen pertenecerle. Las Leonas vencieron 2-1 a su rival de patio en el partido de vuelta de las semifinales y se quedaron con una serie que terminó 4-3 en el marcador global.

El resultado tiene un peso especial para ambos equipos. Para Millonarios, significa despedirse del sueño de disputar por primera vez una final del campeonato. Para Santa Fe, en cambio, representa la confirmación de una tradición: será su séptima final de Liga Femenina, la cuarta consecutiva y la tercera seguida en la que se enfrentará a Deportivo Cali por el título.

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📸 ¡@LeonasSantaFe 𝗴𝗮𝗻𝗼́ 𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗩𝘂𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗦𝗲𝗺𝗶𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 #𝗟𝗶𝗴𝗮𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮𝗕𝗲𝘁𝗣𝗹𝗮𝘆𝗗𝗜𝗠𝗔𝗬𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲! 🦁



Resultado del partido: MIL 1 – 2 SFE#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/gQBJ4PDGGY — DIMAYOR (@Dimayor) September 21, 2026

Santa Fe y el show de la eficacia

La serie, además, fue mucho más pareja de lo que puede sugerir el resultado final. El primer capítulo había terminado 2-2, después de un partido intenso que dejó todo abierto para la vuelta. Millonarios llegaba con la ilusión de aprovechar su localía y convertir el segundo encuentro en una noche histórica.

Las Leonas entendieron que no necesitaban dominar durante largos períodos para hacer daño. Su apuesta fue la paciencia, el orden y, sobre todo, la eficacia. El equipo cardenal encontró el primer golpe al minuto 36, cuando Daniela Garavito aprovechó un error defensivo de Millonarios y definió contra el palo para poner el 1-0. Ese tanto cambió el escenario: Santa Fe pasó a jugar con la tranquilidad que le daba la ventaja en el partido y en la serie.

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Finalistas y clasificadas a la Copa Libertadores 2026 🦁🔥😍



¡Vamos #Leonas ❤️! pic.twitter.com/c52ISQq5zD — Santa Fe Femenino (@LeonasSantaFe) September 21, 2026

Santa Fe, verdugo de Millonarios

Millonarios reaccionó después del descanso. La entrada de Isabela Sánchez le dio otra alternativa al ataque y, al minuto 58, la jugadora apareció para marcar de cabeza tras una asistencia de Lina Gómez. El 1-1 devolvió la esperanza a las locales y empató nuevamente la serie. Durante algunos minutos, el partido parecía encaminado hacia un desenlace todavía más dramático.

No obstante, Santa Fe volvió a golpear cuando más lo necesitaba. Al 61′, Mariana Zamorano marcó un golazo para devolverle la ventaja a las visitantes. Millonarios tuvo entonces que remar nuevamente contra la corriente. Con el paso de los minutos, las azules tuvieron la pelota y buscaron alternativas, especialmente desde la media distancia, pero encontraron como obstáculo a la arquera de Santa Fe, quien respondió cuando fue exigida.

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⏱️90' Finaliza el compromiso en El Campín



Ⓜ️1-2🦁 |#MFCvSFE pic.twitter.com/nXzBWnLUi6 — Millonarios FC Femenino (@MillosFcFem) September 21, 2026

Santa Fe resistió y jugará una final más

Millonarios tuvo iniciativa, pero le faltó claridad. Santa Fe, en cambio, supo esperar, resistir y aprovechar las oportunidades que tuvo. Esa eficacia terminó definiendo una semifinal en la que las dirigidas por Angie Vega habían llegado con mejores números y habían asegurado su clasificación a esta instancia con una fecha de anticipación.

Santa Fe no tuvo un camino tan cómodo durante el torneo. De hecho, estuvo fuera de la pelea por las semifinales hasta la última fecha de los cuadrangulares. Pero cuando llegó la hora decisiva apareció una característica que el club ha convertido en parte de su identidad: la capacidad de competir y sobrevivir en escenarios de máxima presión.

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Las "Cardenales" vencieron 2-1 a Millonarios en la vuelta y lograron clasificar a la finalísima tras un global de 4-3.#LIGAFEMENINAxWIN pic.twitter.com/DN5kOgZGbs — Win Sports (@WinSportsTV) September 21, 2026

Santa Fe vs. Cali: la final más repetida

Ahora las Leonas tendrán una nueva oportunidad frente a Deportivo Cali. Será una final con memoria: las dos anteriores entre ambos equipos terminaron con derrota para Santa Fe. Esta vez, el equipo cardenal buscará cambiar esa historia y convertir su experiencia en el argumento para conquistar nuevamente el campeonato.

Millonarios, mientras tanto, tendrá que esperar. La primera final tendrá que seguir siendo un sueño pendiente. Por su lado, Deportivo Cali está uno o dos escalones por encima de los demás equipos del fútbol colombiano. Incluso se ponen como objetivo ganar la Copa Libertadores 2026 a la que ya están clasificadas.

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𝐋𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐢𝐧𝐚𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐚 𝐛𝐮𝐬𝐜𝐚𝐫 𝐧𝐮𝐞𝐯𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐬𝐮 𝐜𝐨𝐫𝐨𝐧𝐚 🤩👑



Deportivo Cali es otra vez FINALISTA de la Liga Femenina. Con coraje, honor y amor por el escudo, queremos buscar otra alegría para nuestra gente. 💚🤍 pic.twitter.com/RRRtMAe033 — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) September 20, 2026

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