La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, como secretaria técnica de la Comisión Nacional, lideró junto al Ministerio del Interior la reunión en la que participaron las demás entidades que la conforman: la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor),…

La Comisión Nacional de Fútbol se reunió nuevamente en las instalaciones del Ministerio del Deporte para avanzar en el proceso de implementación de medidas en pro de la seguridad, comodidad y convivencia en los estadios donde se llevan a cabo los partidos de los torneos profesionales.

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La Comisión Nacional de Fútbol y sus soluciones a la violencia en los estadios

La ministra del Deporte, Juliana Gutiérrez Zuluaga, como secretaria técnica de la Comisión Nacional, lideró junto al Ministerio del Interior la reunión en la que participaron las demás entidades que la conforman: la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el Ministerio de Cultura, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD).

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La Comisión Nacional de Fútbol se reunió en Bogotá

“Más allá de cumplir con una normativa, es hacer que las cosas pasen. Tenemos que pasar del discurso a los hechos y queremos que realmente el fútbol sea una fiesta y el punto de encuentro en el que las familias se convoquen a disfrutar", dijo la ministra Juliana Gutiérrez, en la instalación de la mesa de trabajo.

Durante la reunión se dio a conocer el prototipo del Sistema de Validación Nacional y se aprobó la circular conjunta, que contempla cuatro directrices que se deberán trabajar en las 25 comisiones locales de cada ciudad donde se llevan a cabo los partidos del Fútbol Profesional Colombiano.

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Las directrices de la Comisión Nacional de Fútbol

Evaluación y actualización de los planes de seguridad para los partidos de fútbol profesional.

Implementación de los detectores de metales en el ingreso a los estadios.

Verificación de la implementación del sistema de ingreso a los estadios conforme a las disposiciones del Decreto 1622 de 2022.

Verificación de los planes de gestión del riesgo de los escenarios deportivos

“Empezamos por buen camino y aplaudo la decisión de reactivar estas comisiones. Cuenten con todo nuestro apoyo y somos los más interesados en que la comisión tenga éxito en beneficio del fútbol profesional”, agregó por su parte Carlos Mario Zuluaga, presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano.

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Conclusiones de la Comisión Nacional de Fútbol

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia del Fútbol, la segunda que se lleva a cabo en la presente administración, que también ha realizado dos comisiones técnicas y siete mesas de trabajo con las diferentes entidades, se ha logrado avanzar en las medidas que se implementarán en pro de la seguridad en los estadios.

La siguiente reunión será una nueva comisión técnica, en la que se estudiarán los protocolos del ingreso de elementos de animación y activación autorizados por el organizador del torneo y la comisión local, y que tendrá lugar en la primera semana de noviembre de 2026. Se espera que cada una de estas medidas y el avance de las diferentes comisiones busquen que los estadios del país se conviertan en verdaderos puntos de encuentro de las familias.

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