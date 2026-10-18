En fotos: así se vivió la goleada de Millonarios sobre Jaguares en El Campín

1/11 Andrey Estupiñán (centro), Stiven Barreiro y Juan Guillermo Cuadrado celebran un gol de Millonarios. Foto: Jorge Andrés Londoño 2/11 Andrey Estupiñán llegó a seis goles con la camiseta de Millonarios en lo que va del semestre. Foto: Jorge Andrés Londoño 3/11 Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los jugadores más destacados. Asistió a Daniel Ruiz en el cuarto gol y fue elegido como el mejor de la cancha. Foto: Jorge Andrés Londoño 4/11 Hubo un par de polémicas que involucraron a Cuadrado. Una fue una supuesta falta que habría recibido dentro del área y que no fue considerada como penalti. Foto: Juan Andres Londoño 5/11 Leonardo Castro lleva cinco goles con Millonarios este semestre. Foto: Jorge Andrés Londoño 6/11 Además de marcar, Leonardo Castro brindó dos asistencias en la victoria de Millonarios. Foto: Jorge Andres Londoño 7/11 Franklin Mosquera, portero de Jaguares, fue una de las figuras de la primera media hora. Después ya no pudo contener los embates de Millonarios. Foto: Jorge Andres Londoño 8/11 Los hinchas de Millonarios acompañaron en buen número a su equipo. Foto: Jorge Andrés Londoño 9/11 Jaguares es penúltimo en la tabla de promedios, por lo que corre riesgo de perder la categoría. Foto: Jorge Andrés Londoño 10/11 Algunos hinchas se manifestaron contra la dirigencia del cuadro embajador por el manejo que han tenido del equipo. Foto: Jorge Andrés Londoño 11/11 Cristian Álvarez marcó un golazo de tiro libre en el cierre de la primera mitad que no sirvió de mucho. Foto: Jorge Andrés Londoño

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