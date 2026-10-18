 

Publicidad

En fotos: así se vivió la goleada de Millonarios sobre Jaguares en El Campín

Millonarios celebró su regreso a El Campín con una contundente victoria 4-1 sobre Jaguares, por la fecha 15 de la Liga BetPlay. El equipo embajador impuso condiciones en Bogotá y encontró en Andrey Estupiñán a su principal figura goleadora, gracias a un doblete. Leonardo Castro y Daniel Ruiz también marcaron para los azules, mientras que Cristian Álvarez descontó para los visitantes con un tiro libre. Más allá del resultado, el encuentro significó el regreso del fútbol al estadio capitalino, después de que el mal estado del césped obligara a aplazar un partido. Esta vez, la cancha estuvo en condiciones para jugar.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Deportes
Millonarios ganó, gustó y goleó en El Campín: 4-1 sobre Jaguares
Andrey Estupiñán (centro), Stiven Barreiro y Juan Guillermo Cuadrado celebran un gol de Millonarios.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Millonarios ganó, gustó y goleó en El Campín: 4-1 sobre Jaguares
Andrey Estupiñán llegó a seis goles con la camiseta de Millonarios en lo que va del semestre.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los jugadores más destacados. Asistió a Daniel Ruiz en el cuarto gol.
Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los jugadores más destacados. Asistió a Daniel Ruiz en el cuarto gol y fue elegido como el mejor de la cancha.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los jugadores más destacados. Asistió a Daniel Ruiz en el cuarto gol.
Hubo un par de polémicas que involucraron a Cuadrado. Una fue una supuesta falta que habría recibido dentro del área y que no fue considerada como penalti.
Foto: Juan Andres Londoño
Leonardo Castro lleva cinco goles con Millonarios este semestre.
Leonardo Castro lleva cinco goles con Millonarios este semestre.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Además de marcar, Leonardo Castro brindó dos asistencias en la victoria de Millonarios.
Además de marcar, Leonardo Castro brindó dos asistencias en la victoria de Millonarios.
Foto: Jorge Andres Londoño
Franklin Mosquera, portero de Jaguares, fue una de las figuras de la primera media hora. Después ya no pudo contener los embates de Millonarios.
Franklin Mosquera, portero de Jaguares, fue una de las figuras de la primera media hora. Después ya no pudo contener los embates de Millonarios.
Foto: Jorge Andres Londoño
Los hinchas de Millonarios acompañaron en buen número a su equipo.
Los hinchas de Millonarios acompañaron en buen número a su equipo.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Jaguares es penúltimo en la tabla de promedios, por lo que corre riesgo de perder la categoría.
Jaguares es penúltimo en la tabla de promedios, por lo que corre riesgo de perder la categoría.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Algunos hinchas se manifestaron con la dirigencia del cuadro embajador por el manejo que han tenido del equipo.
Algunos hinchas se manifestaron contra la dirigencia del cuadro embajador por el manejo que han tenido del equipo.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Cristian Álvarez marcó un golazo de tiro libre en el cierre de la primera mitad que no sirvió de mucho.
Cristian Álvarez marcó un golazo de tiro libre en el cierre de la primera mitad que no sirvió de mucho.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Millonarios ganó, gustó y goleó en El Campín: 4-1 sobre Jaguares
Andrey Estupiñán (centro), Stiven Barreiro y Juan Guillermo Cuadrado celebran un gol de Millonarios.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Millonarios ganó, gustó y goleó en El Campín: 4-1 sobre Jaguares
Andrey Estupiñán llegó a seis goles con la camiseta de Millonarios en lo que va del semestre.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los jugadores más destacados. Asistió a Daniel Ruiz en el cuarto gol.
Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los jugadores más destacados. Asistió a Daniel Ruiz en el cuarto gol y fue elegido como el mejor de la cancha.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los jugadores más destacados. Asistió a Daniel Ruiz en el cuarto gol.
Hubo un par de polémicas que involucraron a Cuadrado. Una fue una supuesta falta que habría recibido dentro del área y que no fue considerada como penalti.
Foto: Juan Andres Londoño
Leonardo Castro lleva cinco goles con Millonarios este semestre.
Leonardo Castro lleva cinco goles con Millonarios este semestre.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Además de marcar, Leonardo Castro brindó dos asistencias en la victoria de Millonarios.
Además de marcar, Leonardo Castro brindó dos asistencias en la victoria de Millonarios.
Foto: Jorge Andres Londoño
Franklin Mosquera, portero de Jaguares, fue una de las figuras de la primera media hora. Después ya no pudo contener los embates de Millonarios.
Franklin Mosquera, portero de Jaguares, fue una de las figuras de la primera media hora. Después ya no pudo contener los embates de Millonarios.
Foto: Jorge Andres Londoño
Los hinchas de Millonarios acompañaron en buen número a su equipo.
Los hinchas de Millonarios acompañaron en buen número a su equipo.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Jaguares es penúltimo en la tabla de promedios, por lo que corre riesgo de perder la categoría.
Jaguares es penúltimo en la tabla de promedios, por lo que corre riesgo de perder la categoría.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Algunos hinchas se manifestaron con la dirigencia del cuadro embajador por el manejo que han tenido del equipo.
Algunos hinchas se manifestaron contra la dirigencia del cuadro embajador por el manejo que han tenido del equipo.
Foto: Jorge Andrés Londoño
Cristian Álvarez marcó un golazo de tiro libre en el cierre de la primera mitad que no sirvió de mucho.
Cristian Álvarez marcó un golazo de tiro libre en el cierre de la primera mitad que no sirvió de mucho.
Foto: Jorge Andrés Londoño

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Andrey Estupiñán

El Campín

Juan Cuadrado

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Leonardo Castro

Millonarios hoy

Millonarios Jaguares

millonarios vs

millos
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad

Otras galerías

En fotos: así se vivió la goleada de Millonarios sobre Jaguares en El Campín
Millonarios

En fotos: así se vivió la goleada de Millonarios sobre Jaguares en El Campín

¿Cuáles piezas sobre feminismos e historia LGBTIQ+ se habrían retirado del Museo Nacional?
Las Igualadas

¿Cuáles piezas sobre feminismos e historia LGBTIQ+ se habrían retirado del Museo Nacional?

¿Qué se va a usar en primavera-verano de 2027? Cinco tendencias de moda que dejó en París
Moda e Industria

¿Qué se va a usar en primavera-verano de 2027? Cinco tendencias de moda que dejó en París

De Zendaya a Ana de Armas: los "looks" de las invitadas al desfile de Louis Vuitton
Moda e Industria

De Zendaya a Ana de Armas: los "looks" de las invitadas al desfile de Louis Vuitton

En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura
Perros

En fotos: la vejez de los perros queda retratada en una serie llena de ternura

En fotos: Matthieu Blazy reinventa el traje de tweed y los estampados de Chanel
Moda e Industria

En fotos: Matthieu Blazy reinventa el traje de tweed y los estampados de Chanel

“Yo soy Jane Doe”: así intentan proteger la identidad de la denunciante del caso Cornell
Las Igualadas

“Yo soy Jane Doe”: así intentan proteger la identidad de la denunciante del caso Cornell

Estas son las finalistas del premio de fotografía ‘Comedia de la vida silvestre’ de Nikon
Ambiente

Estas son las finalistas del premio de fotografía ‘Comedia de la vida silvestre’ de Nikon

Infórmate rápido
Lo que es tendencia

Inscríbete

Conoce nuestra oferta de Newsletter e infórmate de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.