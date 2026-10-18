En fotos: así se vivió la goleada de Millonarios sobre Jaguares en El Campín

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Millonarios celebró su regreso a El Campín con una contundente victoria 4-1 sobre Jaguares, por la fecha 15 de la Liga BetPlay. El equipo embajador impuso condiciones en Bogotá y encontró en Andrey Estupiñán a su principal figura goleadora, gracias a un doblete. Leonardo Castro y Daniel Ruiz también marcaron para los azules, mientras que Cristian Álvarez descontó para los visitantes con un tiro libre. Más allá del resultado, el encuentro significó el regreso del fútbol al estadio capitalino, después de que el mal estado del césped obligara a aplazar un partido. Esta vez, la cancha estuvo en condiciones para jugar.
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