Juan Guillermo Cuadrado le abrió nuevamente la puerta de Millonarios a Radamel Falcao García

Todo esto a raíz del rumor y el deseo de los hinchas de Millos de volver a ver a Falcao García con la camiseta del club de sus amores. Sin embargo, ante la imposibilidad de inscribir más jugadores, parece casi imposible que Radamel Falcao García…

"Falcao me felicitó. Hablé con él y me dijo: ‘Juansito, ¿cómo vas a ir ahora que yo no estoy?’ Yo le contesté: ‘Panita, pues póngase bien y aquí no esperamos para que juguemos juntos'", confesó Juan Guillermo Cuadrado este miércoles 16 de septiembre de 2026 en su presentación oficial con Millonarios.

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Todo esto a raíz del rumor y el deseo de los hinchas de Millos de volver a ver a Falcao García con la camiseta del club de sus amores. Sin embargo, ante la imposibilidad de inscribir más jugadores, parece casi imposible que Radamel Falcao García pueda hacer parte del club embajador este semestre.

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Juan Guillermo Cuadrado, la nueva estrella de Millonarios

Juan Cuadrado también se refirió al paso de Radamel por el equipo albiazul. Valoró y recordó el profundo deseo que tenía ‘El Tigre’ de vestir la camiseta de la cual es hincha. No obstante, también le pareció que su paso por Colombia estuvo marcado por comentarios y críticas desmedidas hacia su persona.

"Antes de venir, uno analiza mucho eso. Todos estamos expuestos a la crítica. Hay personas que no tienen la cultura del respeto, pero esta fue la profesión que elegimos y por eso vengo con un poco de prevención en ese sentido. Lo que pasó con Falcao fue un poco triste para mí. Es un referente de Colombia".

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Juan Guillermo Cuadrado 💪⚡️💥🟦 "El Panita" pic.twitter.com/QoqG4a1Y6P — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 16, 2026

Millos, el nuevo equipo de Juan Guillermo Cuadrado

A juzgar por sus palabras, Cuadrado reconoce que Millonarios es un equipo que divide en Colombia, como cualquier otro de los llamados grandes. Aun así, se queda con el cariño que la gente le ha expresado desde que llegó a Bogotá y se siente muy comprometido con la causa del club y su necesidad de títulos.

"Ver comentarios tan hirientes era difícil. Sabemos que estamos expuestos a eso , pero yo siempre he dicho que es mejor hacerle caso a las críticas constructivas y no a las destructivas. Pero bueno, espero hacer las cosas bien, que es lo importante, y darles una alegría a todos los hinchas Embajadores".

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¡Como te cuadra el Azul Panita! 💙⚡️🟦⚽️Ⓜ️ pic.twitter.com/9sBheUhP5y — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 16, 2026

¿Cuándo juega Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios?

A pesar de estar en plenitud de condiciones físicas, el futbolista de 38 años no podrá jugar contra Boyacá Chicó en el estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo sábado 19 de septiembre de 2026. Todo esto por causa de una sanción de dos fechas por una expulsión en su último partido en la Copa de Italia.

Además, es una incógnita si podrá participar del clásico colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. La cual sería una gran oportunidad para reencontrarse con su excompañero en la selección de Colombia, James Rodríguez, hoy al servicio del club Verdolaga en Medellín.

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⚡⚽️Experiencia, velocidad y talento. ¡Bienvenido al Embajador Juan Guillermo Cuadrado! Ⓜ️🎯



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