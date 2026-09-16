Juan Guillermo Cuadrado ya es de Millonarios: presentación oficial del número 7

Y un día Juan Guillermo Cuadrado volvió al fútbol colombiano. El niño que un día perdió a su padre en Necoclí por la violencia que no deja respirar a Colombia hoy fue presentado como nuevo jugador de Millonarios. Más que su relación con el club embajador, en su profundo amor por el país.
Haciéndose profeta lejos de su tierra, Cuadrado pasó casi dos décadas en Europa, la mayoría de ese tiempo en Italia, ganando títulos y un lugar en la selección de Colombia. Un equipo que también lo convirtió en leyenda siendo mundialista en dos oportunidades y el máximo asistidor en mundiales.
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Juan Guillermo Cuadrado, más azul que el cielo
Ahora, en una etapa diferente de su vida y de su carrera, Juan Cuadrado le dedicará sus últimas pinceladas de fútbol a Millonarios. Una escuadra que reconoció no era su primera opción para volver a su país, pero sí fue la alternativa en la que más insistió y lo convenció de que todavía tenía mucho que dar.
Eso sí, la exigencia será mayúscula, no solo por el apellido que llevará en la espalda junto con el ‘7’, sino también por el que llevará pegado al pecho. Millonarios es uno de los clubes más ganadores e importantes del FPC y querrá seguirlo siendo de la mano de una leyenda colombiana como el ‘panita’.
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