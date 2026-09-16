Juan Guillermo Cuadrado ya es de Millonarios: presentación oficial del número 7

1/10 Juan Guillermo Cuadrado luciendo la número 7 de Millonarios. Foto: Santiago Ramírez 2/10 Juan Guillermo Cuadrado llegando a la conferencia de prensa de su presentación oficial con Millonarios. Foto: Santiago Ramírez 3/10 Alberto Gamero y Juan Guillermo Cuadrado en la rueda de prensa de Millonarios. Foto: Santiago Ramírez 4/10 Juan Guillermo Cuadrado por primera vez en público como nuevo jugador de Millonarios. Foto: Santiago Ramírez 5/10 La primera vez que Alberto Gamero fue campeón del FPC, Juan Guillermo Cuadrado debutaba como profesional en Colombia. Foto: Santiago Ramírez 6/10 Alberto Gamero vive su segundo ciclo en Millonarios y Juan Guillermo Cuadrado vuelve al fútbol colombiano luego de 17 años en Europa. Foto: Santiago Ramírez 7/10 Juan Guillermo Cuadrado dando su primera rueda de prensa como jugador de Millonarios. Foto: Santiago Ramírez 8/10 Juan Guillermo Cuadrado completó su primera sesión de entrenamiento con Millonarios. Foto: Santiago Ramírez 9/10 Juan Guillermo Cuadrado firmó contrato con Millonarios hasta junio de 2027. Foto: Santiago Ramírez 10/10 Juan Guillermo Cuadrado dejando sus primeras sonrisas en Bogotá vestido de azul y blanco. Foto: Santiago Ramírez

Y un día Juan Guillermo Cuadrado volvió al fútbol colombiano. El niño que un día perdió a su padre en Necoclí por la violencia que no deja respirar a Colombia hoy fue presentado como nuevo jugador de Millonarios. Más que su relación con el club embajador, en su profundo amor por el país.

Haciéndose profeta lejos de su tierra, Cuadrado pasó casi dos décadas en Europa, la mayoría de ese tiempo en Italia, ganando títulos y un lugar en la selección de Colombia. Un equipo que también lo convirtió en leyenda siendo mundialista en dos oportunidades y el máximo asistidor en mundiales.

Publicidad

Le sugerimos: Juan Guillermo Cuadrado, ¿por qué no debutará este fin de semana con Millonarios?

Juan Guillermo Cuadrado, más azul que el cielo

Ahora, en una etapa diferente de su vida y de su carrera, Juan Cuadrado le dedicará sus últimas pinceladas de fútbol a Millonarios. Una escuadra que reconoció no era su primera opción para volver a su país, pero sí fue la alternativa en la que más insistió y lo convenció de que todavía tenía mucho que dar.

Eso sí, la exigencia será mayúscula, no solo por el apellido que llevará en la espalda junto con el ‘7’, sino también por el que llevará pegado al pecho. Millonarios es uno de los clubes más ganadores e importantes del FPC y querrá seguirlo siendo de la mano de una leyenda colombiana como el ‘panita’.

Le recomendamos: Cuadrado reveló cómo Millonarios lo convenció para regresar al FPC: así fue la presentación

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador