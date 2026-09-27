Deportivo Cali, tricampeón de la Liga Femenina: reviva las mejores fotos en Palmaseca

1/10 Mariana Zamorano, fue la gran figura de Santa Fe en la final. Foto: Santiago Hernández 2/10 Deportivo Cali volvió a hacer historia en el fútbol femenino colombiano Foto: Santiago Hernández 3/10 Las azucareras vencieron a Santa Fe y se convirtieron en el primer tricampeón de la historia de la Liga Femenina, Foto: Santiago Hernández 4/10 Cali llegó a cuatro estrellas, otra marca inédita en el campeonato. Foto: Santiago Hernández 5/10 Deportivo Cali queda en solitario en lo más alto del palmarés del fútbol femenino colombiano. Foto: Santiago Hernández 6/10 Deportivo Cali selló un global de 7-4, consiguió su tricampeonato consecutivo y llegó a cuatro estrellas. Foto: Santiago Hernández 7/10 Ahora los dos equipos tendrán rápidamente otro desafío. En dos semanas representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina. Foto: Santiago Hernández 8/10 Mariana Zamorano, fue la gran figura de Santa Fe en la final. Foto: Santiago Hernández 9/10 La derrota resulta especialmente dura para las cardenales por un antecedente que empieza a marcar esta rivalidad. Las cuatro estrellas que tiene Deportivo Cali fueron conquistadas precisamente en finales contra Santa Fe. Foto: Santiago Hernández 10/10 Las azucareras no solo construyeron una hegemonía reciente, sino que lo hicieron derrotando repetidamente al que durante buena parte de la historia de la liga fue la principal referencia del torneo. Foto: Santiago Hernández

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