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Deportivo Cali, tricampeón de la Liga Femenina: reviva las mejores fotos en Palmaseca

El cuadro azucarero confirmó que es el equipo más grande del fútbol femenino en Colombia. Por cuarta vez ganó el título derrotando a Santa Fe.

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Redacción Deportes
27 de septiembre de 2026 – 01:56 p. m.
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Mariana Zamorano, fue la gran figura de Santa Fe en la final.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Deportivo Cali volvió a hacer historia en el fútbol femenino colombiano
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Las azucareras vencieron a Santa Fe y se convirtieron en el primer tricampeón de la historia de la Liga Femenina,
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Cali llegó a cuatro estrellas, otra marca inédita en el campeonato.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Deportivo Cali queda en solitario en lo más alto del palmarés del fútbol femenino colombiano.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Deportivo Cali selló un global de 7-4, consiguió su tricampeonato consecutivo y llegó a cuatro estrellas.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Ahora los dos equipos tendrán rápidamente otro desafío. En dos semanas representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Mariana Zamorano, fue la gran figura de Santa Fe en la final.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
La derrota resulta especialmente dura para las cardenales por un antecedente que empieza a marcar esta rivalidad. Las cuatro estrellas que tiene Deportivo Cali fueron conquistadas precisamente en finales contra Santa Fe.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Las azucareras no solo construyeron una hegemonía reciente, sino que lo hicieron derrotando repetidamente al que durante buena parte de la historia de la liga fue la principal referencia del torneo.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Mariana Zamorano, fue la gran figura de Santa Fe en la final.
Foto: Santiago Hernández
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Las azucareras vencieron a Santa Fe y se convirtieron en el primer tricampeón de la historia de la Liga Femenina,
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Cali llegó a cuatro estrellas, otra marca inédita en el campeonato.
Foto: Santiago Hernández
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Deportivo Cali queda en solitario en lo más alto del palmarés del fútbol femenino colombiano.
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Deportivo Cali selló un global de 7-4, consiguió su tricampeonato consecutivo y llegó a cuatro estrellas.
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Ahora los dos equipos tendrán rápidamente otro desafío. En dos semanas representarán a Colombia en la Copa Libertadores Femenina.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Mariana Zamorano, fue la gran figura de Santa Fe en la final.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
La derrota resulta especialmente dura para las cardenales por un antecedente que empieza a marcar esta rivalidad. Las cuatro estrellas que tiene Deportivo Cali fueron conquistadas precisamente en finales contra Santa Fe.
Foto: Santiago Hernández
Deportivo Cali es el primer tricampeón de la Liga Femenina: sumó su cuarta estrella
Las azucareras no solo construyeron una hegemonía reciente, sino que lo hicieron derrotando repetidamente al que durante buena parte de la historia de la liga fue la principal referencia del torneo.
Foto: Santiago Hernández
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