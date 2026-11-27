Bogotá se prepara para recibir una nueva edición del Challenger Seguros del Estado, el cual se disputará del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en el Club Los Lagartos. El torneo tendrá varias novedades en su cuadro principal de sencillos: las bajas de los colombianos Nicolás Mejía y Daniel Elahi Galán, y la participación del chileno Nicolás Jarry, quien recibe una invitación (Wild Card). También se retiraron el español Oriol Roca Batalla, el zimbabuense Benjamin Lock y el argentino Hernán Casanova, lo que permitió el ingreso de los…

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Bogotá se prepara para recibir una nueva edición del Challenger Seguros del Estado, el cual se disputará del 29 de noviembre al 6 de diciembre de 2026 en el Club Los Lagartos. El torneo tendrá varias novedades en su cuadro principal de sencillos: las bajas de los colombianos Nicolás Mejía y Daniel Elahi Galán, y la participación del chileno Nicolás Jarry, quien recibe una invitación (Wild Card). También se retiraron el español Oriol Roca Batalla, el zimbabuense Benjamin Lock y el argentino Hernán Casanova, lo que permitió el ingreso de los colombianos Miguel Tobón, Juan Sebastián Gómez y Samuel Heredia.

La ausencia de Galán responde a un esguince de tobillo. El tenista colombiano, quien alcanzó el puesto 56 del ranking ATP y ha representado al país en los principales escenarios del tenis internacional, no estará en esta edición del certamen. Su última participación reportada fue en el Challenger de Costa do Sauipe, Brasil, el pasado 3 de noviembre, donde se retiró durante su partido de primera ronda.

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Daniel Galán, gran ausencia del Challenger Seguros del Estado

La presencia de Nicolás Jarry será uno de los atractivos internacionales del torneo. El chileno, que alcanzó el puesto 16 del ranking mundial en mayo de 2024, cuenta con tres títulos ATP Tour y fue finalista del Masters 1000 de Roma en ese mismo año, convirtiéndose en el primer tenista de su país en llegar a esa instancia desde Fernando González, en 2007. También ha alcanzado los octavos de final de Roland Garros 2023 y Wimbledon 2025.

Con las salidas de Mejía y Galán, el cuadro principal de sencillos contará con tres colombianos: Miguel Tobón, Juan Sebastián Gómez y Samuel Heredia. Tobón, tenista de la nueva generación, ha mostrado una evolución importante en el circuito: actualmente se sitúa en el puesto 397 del ranking ATP de sencillos.

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Nómina del Challenger Seguros del Estado

Juan Sebastián Gómez y Samuel Heredia, que figuraban como alternantes, ingresan al cuadro principal por cuenta de las bajas confirmadas. Gómez, nacido en Bogotá, fue número uno del mundo en el ranking juvenil, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur 2010 y fue finalista del Challenger de Bogotá en 2025.

Por su parte, Heredia compite en el ATP 50 de San Salvador (Brasil): si gana ese torneo, ingresaría al cuadro principal por Special Exempt, lo que abriría un cupo adicional para el siguiente alternante de la lista. Este movimiento se confirmará una vez termine dicho torneo.

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Challenger Seguros del Estado 2026

La competencia reunirá tenistas de distintos países y contará con jugadores que han tenido recorrido en torneos ATP y Challenger. Entre los nombres destacados está el brasileño Felipe Meligeni Alves, quien llegó a ocupar el puesto 117 del ranking mundial y es sobrino del extenista Fernando Meligeni.

También estará el argentino Juan Pablo Ficovich, quien fue semifinalista y uno de los principales preclasificados en la edición 2025 del Challenger de Bogotá. Su compatriota Facundo Mena llegará con experiencia en el circuito y un historial de títulos Challenger. Mena alcanzó el puesto 127 del ranking ATP en septiembre de 2022 y se ha destacado especialmente en competencias sobre polvo de ladrillo.

Por Bolivia sobresale Murkel Dellien, quien alcanzó el puesto 168 del ranking mundial y es hermano de Hugo Dellien, uno de los referentes del tenis boliviano. Desde Estados Unidos llegará Stefan Kozlov. La composición definitiva de nacionalidades estará sujeta a los movimientos en el cuadro antes del inicio del torneo.

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Bogotá, escenario del Challenger ATP 75

El Challenger Seguros del Estado 2026 se disputará en la categoría ATP Challenger 75, con un cuadro principal de sencillos de 32 jugadores, un torneo de dobles de 16 parejas y una fase clasificatoria de 24 tenistas, de la que saldrán seis jugadores para completar el cuadro principal. El campeón de sencillos obtendrá 75 puntos para el ranking ATP. La competencia tendrá una bolsa de premios de USD 107.000 y se jugará sobre las canchas de polvo de ladrillo.

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