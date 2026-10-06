Con su dura derrota 4-0 contra Cúcuta Deportivo, Pereira se hunde en el penúltimo puesto de la liga con apenas ocho…

Arturo Reyes fue despedido por Deportivo Pereira este martes 6 de octubre. El entrenador colombiano de 57 años se convirtió en el noveno estratega removido de su cargo en lo que se lleva de la Liga Betplay 2026-II. Reyes permaneció en el puesto un poco menos de 10 meses, dejando al Grande Matecaña en una complicada situación deportiva, la cual se acentúa aún más con los problemas financieros y legales del club con la Dimayor.

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Deportivo Pereira confirmó la salida de Arturo Reyes de la dirección técnica del equipo

Con su dura derrota 4-0 contra Cúcuta Deportivo, Pereira se hunde en el penúltimo puesto de la liga con apenas ocho puntos en 11 partidos jugados. Incluso los malos resultados de este semestre y los anteriores obligarán al equipo risaraldense a pensar en la tabla del descenso en 2027. Una preocupación que no ocupaba las conversaciones diarias en las oficinas del club en 2019, cuando ascendió a primera división, y mucho menos tras el título liguero en 2022-II.

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Lo mejor está por venir 🏹 pic.twitter.com/Fo5aiqcIBp — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) October 4, 2026

¿Qué dijo Deportivo Pereira sobre el despido de Arturo Reyes?

"De común acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico. El club agradece al profesor Arturo y a todo su equipo de trabajo por el profesionalismo, compromiso y dedicación demostrados durante su tiempo al frente de la institución", publicó el club.

El samario deja su cargo luego de dirigir 35 partidos entre Liga y Copa Colombia, con apenas cuatro victorias, 14 empates y 17 derrotas. Unos números que dejan su rendimiento general de un discreto 27,6%. Unas cifras que pueden encontrar explicación en las dificultades del equipo para pagar sus obligaciones.

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✍️ Comunicado oficial



Deportivo Pereira informa a su afición, medios de comunicación y a toda la familia Matecaña que, de común acuerdo, se ha decidido finalizar el vínculo laboral con el profesor Arturo Reyes y su cuerpo técnico. pic.twitter.com/3GBBPbI2IR — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 5, 2026

Próximo partido de Deportivo Pereira

Pereira volverá a la acción, hasta acá sin técnico en propiedad, el sábado 10 de octubre de 2026 cuando enfrente a Deportivo Cali. El juego comenzará a las 3:30 p. m. En caso de que el Azucarero consiga la victoria en condición de visitante, podría dejar casi asegurada la clasificación a los cuadrangulares finales.

Por el lado de Deportivo Pereira, un triunfo podría sacarlo del fondo de la tabla de posiciones. Sin embargo, poco y nada podría hacer el conjunto matecaña en busca de meterse al grupo de los ocho. Una misión que desde los números es casi imposible por la distancia en puntos con el octavo clasificado.

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Fecha 13 🏆 Liga Betplay Dimayor 2026 – II



Termina el partido en el General Santander.



Cúcuta 4️⃣ Deportivo Pereira 0️⃣ pic.twitter.com/THS7BYYgk5 — Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) October 4, 2026

Arturo Reyes, el noveno despedido de la Liga Betplay 2026

El primer director técnico en perder su trabajo en este segundo semestre de 2026 fue Richard Páez, quien dejó a Cúcuta Deportivo. Jonathan Risueño fue el segundo al ser despedido por Deportivo Pasto. Camilo Ayala, exjugador, también fue removido como entrenador de Alianza FC.

Sin embargo, los casos más llamativos fueron los de Alfredo Arias, bicampeón actual con Junior de Barranquilla, y Fabián Daniel Bustos con Millonarios. Más recientemente, Hernán Darío Herrera dejó su cargo como estratega de Once Caldas, Hubert Bodhert con Jaguares, Sebastián Oliveros con Deportes Tolima y finalmente Arturo Reyes con Deportivo Pereira.

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