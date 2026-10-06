Real Madrid: cinco niños colombianos, afectados por el terremoto, en el campamento de España

De acuerdo con las instituciones involucradas en el proyecto, el propósito va más allá…

La Fundación Revel, la Fundación Real Madrid y la Federación Nacional de Cafeteros se unen en "Colombia: Reconstruir el Futuro". Esta alianza llevó a cinco niños de familias caficultoras afectadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto de 2026 a Madrid para vivir una experiencia deportiva, educativa y cultural. Durante ocho días, los menores participaron en entrenamientos con la metodología de la Fundación Real Madrid y partidos de la Victory Cup.

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De acuerdo con las instituciones involucradas en el proyecto, el propósito va más allá del viaje: los infantes representaron a miles de niños y jóvenes afectados por el movimiento telúrico y ayudaron a visibilizar la necesidad de recuperar espacios seguros para su educación. A su regreso, cinco camisetas firmadas del Real Madrid serán subastadas para recaudar recursos destinados a la reconstrucción y adecuación de colegios y escuelas afectadas por el terremoto.

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¿Qué es la Fundación Revel?

La Fundación Revel es una organización colombiana sin ánimo de lucro que trabaja en la formación de líderes y en la generación de proyectos orientados a la transformación social. Su propósito parte de una idea: utilizar la educación, el deporte, la innovación y el intercambio de experiencias entre Europa y América como herramientas para responder a algunos de los desafíos sociales de Colombia y de Iberoamérica.

Dentro de ese trabajo, Revel mantiene una alianza con la Fundación Real Madrid, la organización social del club español que utiliza principalmente el fútbol y el baloncesto como instrumentos educativos y de inclusión. La Fundación Real Madrid desarrolla proyectos en diferentes países destinados especialmente a niños, niñas y jóvenes, con una metodología que combina la práctica deportiva con la enseñanza del respeto, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la autonomía y la superación.

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Fundación Real Madrid en Colombia

En Colombia, esa cooperación se materializa, entre otras iniciativas, en el Educational Football Program, un programa que busca que el fútbol trascienda el resultado de un partido. La cancha se convierte en un espacio para trabajar habilidades y comportamientos que los participantes puedan trasladar a su vida cotidiana: aprender a trabajar con otros, asumir responsabilidades, respetar al rival y perseverar ante las dificultades.

La alianza entre ambas fundaciones fue renovada en 2024, cuando el programa tenía cerca de 500 participantes distribuidos en cuatro territorios del país. El proyecto ha continuado creciendo. En septiembre de 2026, el Gimnasio de Los Cerros, en Bogotá, se incorporó como una nueva sede del Educational Football Program, con más de 200 niños y niñas participantes. La iniciativa ya contaba con alrededor de medio millar de estudiantes en Bogotá y Montería.

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Fundación Revel y Fundación Real Madrid

La relación entre las dos entidades no se limita a este programa. La Fundación Real Madrid también ha desarrollado en Colombia escuelas sociodeportivas junto con diferentes organizaciones locales, dirigidas particularmente a población infantil y juvenil en contextos de vulnerabilidad.

En estos espacios, además del entrenamiento, pueden existir componentes de refuerzo escolar, acompañamiento psicosocial, nutrición y formación en valores, dependiendo del proyecto y de sus aliados. Así, Revel aporta su experiencia y conexión con el contexto colombiano.

Mientras que la Fundación Real Madrid incorpora una metodología deportiva y educativa desarrollada internacionalmente. El objetivo común no es formar únicamente mejores futbolistas, sino utilizar el fútbol como un vehículo para formar personas con herramientas para desenvolverse dentro y fuera de la cancha.

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