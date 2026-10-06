Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se alzaron con un nuevo título en Asia

El tenista español Carlos Alcaraz conquistó el torneo de Tokio, el primer título después de su lesión de muñeca que lo tuvo apartado del circuito más de cuatro meses. Este martes 6 de octubre de 2026, Alcaraz venció al checo Jiří Lehečka en dos sets, por 7-6 (7/4) y 6-4. Este es el título número 27 en la carrera del español, actual número tres del ranking, y el tercero en lo que va de año tras el Abierto de Australia y Doha, antes de sufrir la lesión que lo apartó de las canchas.

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"Estoy muy feliz de poder levantar un nuevo trofeo, empezaba a hacerse largo", declaró Alcaraz tras su victoria. El joven de 23 años admitió que pasó dificultades durante todo el torneo: "No siempre jugué mi mejor tenis, pero siempre encontré la solución. Hoy, sin duda, he jugado mi mejor partido de la semana". Durante el tiempo de baja "se te pasan por la cabeza muchos pensamientos negativos, si vas a volver sano, si vas a ser el mismo que eras antes", dijo.

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Carlos Alcaraz volvió al ruedo

"Mi equipo y yo sabíamos que cuando regresara iba a estar sano al 100%", añadió el murciano, que a su corta edad es el tercer jugador en activo con más títulos en el circuito, por detrás de Novak Djokovic (102) y de Jannik Sinner (30). Tuvo que esforzarse ante el número 19 del mundo, sobre todo en el primer set.

Alcaraz tuvo que superar un break de entrada para llevar el desenlace al "tie break" y ganar el primer parcial. La segunda manga también fue muy igualada, hasta que Alcaraz quebró el servicio de Lehecka en el séptimo juego y conservó la ventaja para cerrar el partido en una hora y 37 minutos de juego.

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Carlos Alcaraz en la historia del tenis

Hasta ahora sólo dos tenistas habían logrado conservar su título en la capital japonesa: el sueco Stefan Edberg (1989-1991) y el estadounidense Pete Sampras (1993-1994). Tokio era el tercer torneo que disputaba Alcaraz desde la lesión de muñeca que sufrió en abril en Barcelona y que le mantuvo apartado.

Luego sólo había jugado la Laver Cup, un torneo de exhibición que enfrenta a Europa contra una selección de tenistas del "Resto del Mundo". El título de Alcaraz, además, llega unas horas después de que su gran rival y número 1 del ranking, el italiano Jannik Sinner, pusiera fin a su temporada por una lesión.

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Novak Djokovic, campeón en Pekín, China

El serbio Novak Djokovic (número 11 del mundo) ganó también este martes 6 de octubre en Pekín su título número 102 de su carrera. La leyenda serbia de 39 años se adjudicó la victoria en la final tras el abandono al inicio del segundo set de su rival, el australiano Alex de Miñaur, número nueve del ranking mundial.

El campeón de 24 títulos de Grand Slam, récord que comparte con la australiana Margaret Court, no ganaba un torneo en el circuito masculino desde su victoria en Atenas, en noviembre de 2025, y se acerca al estadounidense Jimmy Connors, el tenista de la historia con más trofeos de la ATP (109).

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Novak Djokovic agiganta su legado

Djokovic también quedó a un título de igualar al suizo Roger Federer. El serbio ganó el primer set por 7-3 en el tie break. De Miñaur, nada más ganar con su servicio el primer juego de la segunda manga, hizo gestos con la cabeza de que no podía seguir y cruzó la pista, abandonando el partido por lesión.

Inmediatamente, De Miñaur abandonó la pista para recibir tratamiento médico. A su regreso, el australiano de origen hispano-uruguayo llevaba un vendaje en su muslo izquierdo, señal de un problema muscular, y parecía mucho más limitado en sus desplazamientos en ese primer juego de la segunda manga.

La lesión llegó en el peor momento para el combativo australiano, que debía luchar en las próximas semanas por uno de los seis boletos que quedan por adjudicar para el Masters de final de temporada. Las últimas grandes noches y tardes de cine que le quedan al 2026, muy favorables para algunos tenistas y muy desafortunadas para otros.

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