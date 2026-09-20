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Santa Fe goleó 4-1 a Alianza y parece haberse olvidado de la eliminación en la Sudamericana

Santa Fe cayó eliminado en la Copa Sudamericana a manos de Vasco da Gama, pero volvió a la Liga Betplay 2026-II con una victoria clara y contundente.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
19 de septiembre de 2026 – 07:00 p. m.
Santa Fe goleó 4-1 a Alianza y parece haberse olvidado de la eliminación en la Sudamericana
Jugadores de Santa Fe posan en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Vasco da Gama y Santa Fe en el estadio São Januário en Río de Janeiro, Brasil.
Foto: EFE - Andre Coelho

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Independiente Santa Fe necesitaba una victoria luego de la eliminación en la Copa Sudamericana y la encontró lejos de Bogotá. Después del golpe que significó la eliminación de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, el equipo de Pablo Repetto regresó al campeonato colombiano con una obligación que iba más allá de sumar tres puntos: demostrar que el tropiezo internacional no había desviado el rumbo de una temporada en la que todavía lucha.

El resultado, 4-1 contra Alianza Valledupar, no borró la frustración de la eliminación en Brasil, pero sí cambió el tono con el que Santa Fe afrontará los próximos compromisos. En el fútbol, pocas cosas ayudan tanto a pasar una página como ganar. Y hacerlo con cuatro goles, además, permite recuperar la confianza, repartir el protagonismo y recordar que la Liga Betplay sigue siendo un camino abierto para darle una alegría a la hinchada santafereña.

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Santa Fe luchará por la Liga Betplay 2026-II

Santa Fe golpeó primero a través de Alexis Zapata, quien abrió el marcador al minuto 29. Apenas tres minutos después apareció Nahuel Bustos, uno de los nombres que más peso tuvo en la tarde, para ampliar la ventaja. Alianza reaccionó después del descanso y Cristian Vergara consiguió el descuento al minuto 47, un gol que durante algunos minutos devolvió incertidumbre al encuentro. Parecía que el equipo local iba a poner en problemas al club Cardenal.

Pero Santa Fe no se desordenó. El equipo bogotano sostuvo el partido, esperó su momento y volvió a encontrar en Bustos la llave para romper la resistencia local. El argentino marcó nuevamente, esta vez desde el punto penal al minuto 75, para poner el 3-1. Ya en el tiempo añadido, Hugo Rodallega, octavo goleador histórico del León, apareció (90+3′) para cerrar una victoria que terminó siendo mucho más amplia de lo que podía sugerir el desarrollo del juego.

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Santa Fe se mantuvo entre los ocho primeros

Independiente Santa Fe supo administrar la reacción de su rival. No fue un partido perfecto. Alianza tuvo sus momentos y logró incomodar al conjunto capitalino, pero Santa Fe mostró contundencia en las áreas, una virtud que muchas veces define este tipo de encuentros. Marcó cuatro goles y, sobre todo, evitó que el partido se convirtiera en otro episodio de desgaste después de la eliminación continental. Sin duda mostró credenciales para campeonar.

También hubo una señal individual importante. Nahuel Bustos salió como una de las grandes figuras del encuentro, con dos goles, mientras que Rodallega volvió a aparecer en el marcador para aportar su experiencia en un momento en el que Santa Fe necesita referentes capaces de resolver partidos. Santa Fe llegó a 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y apenas una derrota en un torneo que ha resultado muy regular para el León.

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¿Para qué está este Santa Fe de Pablo Repetto?

Después de una semana difícil tras la eliminación a manos de Vasco da Gama en Río de Janeiro, Brasil, la Liga Betplay le exige al club albirrojo olvidarse de lo ocurrido en la Sudamericana. El calendario obliga a competir, y los tres puntos en Valledupar son una manera de hacerlo y seguir en busca de un gran año.

Ahora viene otro desafío: demostrar que este 4-1 no fue solamente una reacción emocional después del golpe internacional, sino el comienzo de una nueva etapa en el campeonato. Santa Fe todavía tiene mucho por jugar y después de una eliminación respondió como necesitaba: ganando, gustando y goleando.

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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