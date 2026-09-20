El resultado, 4-1 contra Alianza Valledupar, no borró la frustración de la eliminación en Brasil, pero sí…

Independiente Santa Fe necesitaba una victoria luego de la eliminación en la Copa Sudamericana y la encontró lejos de Bogotá. Después del golpe que significó la eliminación de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, el equipo de Pablo Repetto regresó al campeonato colombiano con una obligación que iba más allá de sumar tres puntos: demostrar que el tropiezo internacional no había desviado el rumbo de una temporada en la que todavía lucha.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Santa Fe goleó 4-1 a Alianza y parece haberse olvidado de la eliminación en la Sudamericana

El resultado, 4-1 contra Alianza Valledupar, no borró la frustración de la eliminación en Brasil, pero sí cambió el tono con el que Santa Fe afrontará los próximos compromisos. En el fútbol, pocas cosas ayudan tanto a pasar una página como ganar. Y hacerlo con cuatro goles, además, permite recuperar la confianza, repartir el protagonismo y recordar que la Liga Betplay sigue siendo un camino abierto para darle una alegría a la hinchada santafereña.

Publicidad

Le sugerimos: Millonarios goleó 3-0 en la presentación de Juan Cuadrado: estas son las mejores imágenes

⏱️90+’ ¡Final en Valledupar 🏟️! El León regresa con los 3 puntos a Bogotá 🦁🔥



Alianza F.C. 1-4 Santa Fe 🇮🇩



Fecha 11 – Liga BetPlay Dimayor ⚽️ pic.twitter.com/WdYbcncXRC — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 19, 2026

Santa Fe luchará por la Liga Betplay 2026-II

Santa Fe golpeó primero a través de Alexis Zapata, quien abrió el marcador al minuto 29. Apenas tres minutos después apareció Nahuel Bustos, uno de los nombres que más peso tuvo en la tarde, para ampliar la ventaja. Alianza reaccionó después del descanso y Cristian Vergara consiguió el descuento al minuto 47, un gol que durante algunos minutos devolvió incertidumbre al encuentro. Parecía que el equipo local iba a poner en problemas al club Cardenal.

Pero Santa Fe no se desordenó. El equipo bogotano sostuvo el partido, esperó su momento y volvió a encontrar en Bustos la llave para romper la resistencia local. El argentino marcó nuevamente, esta vez desde el punto penal al minuto 75, para poner el 3-1. Ya en el tiempo añadido, Hugo Rodallega, octavo goleador histórico del León, apareció (90+3′) para cerrar una victoria que terminó siendo mucho más amplia de lo que podía sugerir el desarrollo del juego.

Le recomendamos: Millonarios goleó 3-0 a Boyacá Chicó, presentó a Cuadrado y es segundo en la Liga Betplay

¡Hugol marcó y se convirtió en el octavo goleador histórico del León 🦁🔥 junto al Tren Valencia!



𝟕𝟖 𝐚𝐧𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬 vestido de Cardenal 🇮🇩 pic.twitter.com/8BLkdMnE7P — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 19, 2026

Santa Fe se mantuvo entre los ocho primeros

Independiente Santa Fe supo administrar la reacción de su rival. No fue un partido perfecto. Alianza tuvo sus momentos y logró incomodar al conjunto capitalino, pero Santa Fe mostró contundencia en las áreas, una virtud que muchas veces define este tipo de encuentros. Marcó cuatro goles y, sobre todo, evitó que el partido se convirtiera en otro episodio de desgaste después de la eliminación continental. Sin duda mostró credenciales para campeonar.

También hubo una señal individual importante. Nahuel Bustos salió como una de las grandes figuras del encuentro, con dos goles, mientras que Rodallega volvió a aparecer en el marcador para aportar su experiencia en un momento en el que Santa Fe necesita referentes capaces de resolver partidos. Santa Fe llegó a 16 puntos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y apenas una derrota en un torneo que ha resultado muy regular para el León.

No se pierda: Millonarios vs. Santa Fe: hora y dónde ver en vivo la semifinal de la Liga Femenina 2026

⏱️18’



Alianza F.C. 0-0 Santa Fe 🇮🇩



Fecha 11 – @LigaBetPlayD ⚽️ pic.twitter.com/YwkH74Tc2e — Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 19, 2026

¿Para qué está este Santa Fe de Pablo Repetto?

Después de una semana difícil tras la eliminación a manos de Vasco da Gama en Río de Janeiro, Brasil, la Liga Betplay le exige al club albirrojo olvidarse de lo ocurrido en la Sudamericana. El calendario obliga a competir, y los tres puntos en Valledupar son una manera de hacerlo y seguir en busca de un gran año.

Ahora viene otro desafío: demostrar que este 4-1 no fue solamente una reacción emocional después del golpe internacional, sino el comienzo de una nueva etapa en el campeonato. Santa Fe todavía tiene mucho por jugar y después de una eliminación respondió como necesitaba: ganando, gustando y goleando.

Entérese: Colombia vs. Nigeria: hora y dónde ver en vivo cuartos de final del mundial femenino Sub-20

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador