Colombia vs. Nigeria: hora y dónde ver en vivo cuartos de final del mundial femenino Sub-20

Ahora con Maithe López, Luisa Agudelo y compañía, las dirigidas por Carlos Paniagua intentarán sobrepasar las dificultades de un rival que viene con viento en la camiseta. De clasificar, el combinado patrio superaría lo hecho hace dos años en la cita…

La selección femenina Sub-20 de Colombia está a 90 minutos de volver a una semifinal mundialista tras 16 años de espera. Desde Alemania 2010, con la generación de Daniela Montoya y Yoreli Rincón, el país no pisa esta instancia en una Copa del Mundo juvenil. Ser de las cuatro primeras del mundo.

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Ahora con Maithe López, Luisa Agudelo y compañía, las dirigidas por Carlos Paniagua intentarán sobrepasar las dificultades de un rival que viene con viento en la camiseta. De clasificar, el combinado patrio superaría lo hecho hace dos años en la cita disputada en nuestro país en la que cayó con Países Bajos.

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Imágenes de la victoria de nuestra 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗙𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯 𝟮𝟬 frente a Polonia, con la que clasificó a los 𝗖𝘂𝗮𝗿𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹 de la Copa Mundial de la FIFA.



🇨🇴 1-0 🇵🇱

⚽️ Bartczak… pic.twitter.com/QH1PaPW07k — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

Camino de Colombia hasta los cuartos de final

Las colombianas debutaron con un triunfo 3-1 contra Costa Rica. Los goles de Viáfara (26′), Silva (56′) y Cortés (80′) se impusieron al tempranero tanto de las costarricenses en el minuto seis. Una muestra de tenacidad que la selección repitió en el segundo encuentro frente a Portugal, el cual terminó en empate.

Finalmente, Colombia cerró la fase de grupos con una categórica derrota 3-0 contra Corea del Norte, actual campeona del mundo tras conseguir el título en 2024 en el estadio El Campín. En octavos de final, la selección enfrentó a la anfitriona, Polonia, venciéndola por un tanto de diferencia en los minutos finales.

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🎥 ¡Partidazo y definición de lujo para poner a la 'Sele' en los cuartos de final de la Copa Mundial Femenina Sub20 de la FIFA! 🎉🔟🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/QhDshasJyS — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 17, 2026

Nigeria, próximo rival de Colombia en el mundial femenino

Aunque comenzó su camino con una derrota 2-0 con España, Nigeria recompuso el camino con un empate sin goles contra China y una ruidosa goleada 10-1 contra Nueva Caledonia. Estos resultados le permitieron clasificar como segunda del grupo F con cuatro puntos por detrás de las españolas con nueve.

Ya en la primera fase de eliminación directa, Nigeria dio un golpe en la mesa y goleó 3-0 a Inglaterra. Una de las favoritas al título se fue del torneo prematuramente a manos de la selección nigeriana. Sin duda, las africanas buscarán resolver el partido con Colombia lo más pronto posible.

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¡Así quedó el cuadro de Cuartos de Final en la #U20WWC! 🤩 pic.twitter.com/fk52fqbe6l — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 17, 2026

Colombia vs. Nigeria: hora y dónde ver en vivo

Fecha : domingo 20 de septiembre de 2026

: domingo 20 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Miejski de Łódź, Polonia

: estadio Miejski de Łódź, Polonia Hora : 8:00 a. m.

: 8:00 a. m. Canal: Gol Caracol y Ditu

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¡Estos fueron los resultados de hoy en los octavos de la #U20WWC! ✅



🔜 Cuartos de Final 👏 — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 17, 2026

¿Con quién jugaría Colombia si clasifica?

En caso de conseguir la victoria contra Nigeria, la selección femenina Sub-20 de Colombia esperará a la ganadora entre Canadá y Corea del Norte. Dos de los equipos mejor estructurados en la rama femenina y que ya cuentan con varios triunfos internacionales, hasta en la categoría de mayores.

Del otro lado del cuadro se enfrentarán en cuartos de final Corea del Sur vs. Italia y Brasil vs. España. Este último será sin duda alguna el duelo más atractivo de esta fase. Las españolas fueron campeonas en 2022, mientras que las brasileñas consiguieron el tercer lugar en esa misma edición por segunda vez.

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🇨🇴 ¡Colombia superó a las anfitrionas y está entre los 8⃣ mejores del torneo!#U20WWC pic.twitter.com/YkLBqHzlXo — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 17, 2026

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