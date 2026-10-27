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Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín

Santa Fe, con la victoria de esta noche en Bogotá, llegó a la cuarta posición de la tabla de la Liga Beplay 2026-II con 28 puntos y +8 en la diferencia de gol.

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Redacción Deportes
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Jugadores de Santa Fe celebran el primer gol del equipo bogotano contra Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Hinchas de Independiente Santa Fe presentes en El Campín para el partido contra Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Luciano Pons y Ivan Scarpeta luchan por el balón en el área en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Mateo Puerta intenta despejar un balón en el partido entre Santa Fe y Bucarmanga en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Felix Charrupi, Daniel Torres y Jhojan Torres en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Ivan Scarpeta (Santa Fe) y Luciano Pons (Bucaramanga) en una disputa durante un partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Pablo Peirano y Daniel Torres se saludan antes del partido entre Indepediente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Hugo Rdallega (i), Felix Charrupi (c) y Jhojan Torres (d) en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en Bogotá.
Foto: Jorge Lodoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Luciano Pons, de Atlético Bucaramanga, y Ivan Scarpeta, de Independiente Santa Fe, en un partido de la fecha 14 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe le ganó 2-1 a Bucaramanga en la última y está virtualmente clasificado
Luis Ángel Palacios y Franco Fagundez, los dos autores de los goles con lo que Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Jugadores de Santa Fe celebran el primer gol del equipo bogotano contra Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Hinchas de Independiente Santa Fe presentes en El Campín para el partido contra Bucaramanga por la fecha 14 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Luciano Pons y Ivan Scarpeta luchan por el balón en el área en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Mateo Puerta intenta despejar un balón en el partido entre Santa Fe y Bucarmanga en el estadio El Campín.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Felix Charrupi, Daniel Torres y Jhojan Torres en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Ivan Scarpeta (Santa Fe) y Luciano Pons (Bucaramanga) en una disputa durante un partido en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Pablo Peirano y Daniel Torres se saludan antes del partido entre Indepediente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Hugo Rdallega (i), Felix Charrupi (c) y Jhojan Torres (d) en el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga en Bogotá.
Foto: Jorge Lodoño
Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga: así se vivió el partido en El Campín
Luciano Pons, de Atlético Bucaramanga, y Ivan Scarpeta, de Independiente Santa Fe, en un partido de la fecha 14 de la Liga Betplay 2026-II.
Foto: Jorge Londoño
Santa Fe le ganó 2-1 a Bucaramanga en la última y está virtualmente clasificado
Luis Ángel Palacios y Franco Fagundez, los dos autores de los goles con lo que Santa Fe venció 2-1 a Bucaramanga en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.
Foto: Jorge Londoño

Independiente Santa Fe dejó casi lista para la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay 2026-II. Su triunfo por dos goles a uno de esta noche frente a Atlético Bucaramanga le permitió sumar 28 puntos, quedando a apenas dos unidades del número mágico. Además, la victoria en El Campín la consiguió con un gol al minuto 90+3 y otra actuación para enmarcar del uruguayo Franco Fagundez, quien abrió el marcador en el primer tiempo.

Eso sí, hay que aclarar que Bucaramanga jugó con un futbolista menos por más de 40 minutos y aun así logró conseguir el tanto del empate a través de Luciano Pons. Sin embargo, el técnico Pablo Peirano, ex Santa Fe, se excedió en el planteamiento defensivo y terminó concediendo la anotación con la que el local se llevó los tres puntos. Luis Ángel Palacios fue el encargado de enviar ese último balón a la red y dejar a su club pensando en las finales de diciembre.

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Por Redacción Deportes

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