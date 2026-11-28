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Independiente Santa Fe y Atlético Nacional se juegan buena parte de su año en el estadio El Campín. Ambas escuadras, que supieron ser protagonistas del fútbol colombiano y continental en la década de 2010, se enfrentarán en la capital de Colombia en busca de quedarse con la punta del Cuadrangular A. Para Santa Fe, es una gran oportunidad de moverle la corona al equipo que cabalgó la fase regular y parece no tener rival en el fútbol profesional colombiano.
En el caso de Nacional, estos son la clase de partidos que sus hinchas utilizan para medir el verdadero nivel en el que están sus jugadores. No solo a nivel futbolístico, sino también emocional, pues fue no soportar los momentos de presión lo que les negó la posibilidad de quedarse con el trofeo en el primer semestre. Sin duda, un compromiso para alquilar balcón y comenzar a ver qué equipo comienza a inclinar la clasificación a la gran final de su lado.
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Santa Fe se quiere quedar con el Cuadrangular A
Aunque Santa Fe oficiará de local contra Atlético Nacional, eso no le asegura un buen resultado en su casa. De los últimos 10 encuentros entre ambos en Bogotá, Nacional ha ganado cinco, ha empatado cuatro y el León tan solo ha podido vencer en una ocasión desde 2020. Son cinco años sin ganarle al Verdolaga.
Eso sí, el conjunto santafereño viene de golear 3-0 a Once Caldas en su estadio y de tener uno de los mejores partidos de su temporada. Sin duda, un estado de ánimo que ilusiona a los hinchas cardenales con poder dar el golpe en el grupo y terminar la tercera jornada como líder y por encima del gran candidato al título.
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Atlético Nacional a por la victoria contra Santa Fe
Los jugadores verdes saben que tienen la gran responsabilidad de volver a Medellín con los tres puntos en las maletas. No solo porque es el equipo llamado a salir campeón en diciembre, sino porque su nómina, la más extensa del país, se lo exige, mucho más ahora que no tiene el compromiso de la Copa Betplay.
Habrá que esperar si Nacional logra salir ganador de Bogotá y comienza a encaminar su clasificación a la final. Una deuda que tiene pendiente desde el semestre anterior. Sin embargo, no bastará para los insaciables hinchas verdolagas que solo se sentirán satisfechos con la estrella número 19 del club paisa.
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Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional: hora y dónde ver en vivo
- Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026
- Lugar: estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá
- Hora: 7:30 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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