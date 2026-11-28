Por su lado, Hamburgo deambula por la media tabla, muy cerca en puntos de los puestos de…

Bayern Múnich no se puede permitir un fallo más en la Bundesliga. Está claro que el equipo bávaro se ha visto muy diezmado por la gran cantidad de bajas en esta mitad de temporada, incluyendo su entrenador, pero ni el rendimiento ni los resultados van acordes con sus responsabilidades cada año. Además, perdió el primer lugar de la Bundesliga la fecha anterior frente a su clásico rival Borussia Dortmund, que sí hizo la tarea de ganar en la jornada anterior.

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Por su lado, Hamburgo deambula por la media tabla, muy cerca en puntos de los puestos de clasificación a competiciones europeas, pero muy lejos en diferencia de gol. El equipo teutón tiene -14 en este ítem, siendo uno de los equipos que más recibe en la actual liga alemana. Por eso su gran reto frente a Bayern Múnich será mantener su arco en cero y a partir de allí buscar un triunfo histórico frente a un gigante que está en su peor momento de la temporada.

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Hamburgo quiere vencer a Bayern Múnich

Hamburgo viene de ser goleado 4-0 por Werder Bremen. La derrota de visitante significó otro duro revés en su temporada, pero también reflejó sus variados problemas defensivos que le han costado derrotas dolorosas este año. Eso sí, en la primera semana de noviembre logró hilar dos victorias consecutivas en la Bundesliga.

Habrá que ver si el equipo de azul logra tener un partido casi perfecto frente a Bayern Múnich y por qué no soñar con la victoria. Algo que no resulta tan descabellado si se tiene en cuenta la situación actual del gigante de Baviera, no solo desde los resultados, sino también en su manera de desempeñarse.

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Este no es el Bayern Múnich de la temporada pasada

Desde el inicio de la actual temporada, se notaba que Bayern no era el mismo del curso anterior. Aunque conseguía victorias, y hasta con holgura, al equipo no se le notaba tan fluido, colectivamente e individualmente como el año pasado. Y mucho de eso se puede explicar con las múltiples lesiones que ha sufrido el plantel, comenzando por Vicent Kompany, que se llegó a desmayar durante un entrenamiento y luego ausentarse varias semanas del club.

No obstante, no es la única razón para señalar el bajo rendimiento de Bayern Múnich. Quienes se han quedado en las convocatorias para los partidos no han mostrado las mismas habilidades, incluso talentos descomunales como Michael Olise, Luis Díaz y el actual Balón de Oro, a quien se le ha dificultado mucho llegar a su cuota goleadora de la temporada anterior.

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Al entretiempo en ventaja 💪



🔴⚪ 45’ | #LOSCFCB | 0-1 pic.twitter.com/TXqkfd3BsU — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 25, 2026

Bayern Múnich vs. Hamburgo: hora y dónde ver en vivo

Fecha : sábado 28 de noviembre de 2026

: sábado 28 de noviembre de 2026 Lugar : Volksparkstadion Stadium

: Volksparkstadion Stadium Hora : 9:30 a. m. (hora de Colombia)

: 9:30 a. m. (hora de Colombia) Canal: Disney+ Premium y ESPN

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¡Última 𝒔𝒆𝒔𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 antes del #HSVFCB!



¡Phonzy y Serge se reincorporaron hoy a los entrenamientos con el equipo! 💪 pic.twitter.com/yCdLmDnR5f — FC Bayern München Español (@FCBayernES) November 27, 2026

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