El duelo entre el «Rekordmeister» del fútbol alemán y el recién ascendido Elversberg resultó más disputado de lo esperado. Aunque los de Múnich acabaron llevándose tres puntos importantes para no descolgarse de los colíderes, Friburgo y Borussia…

Con un gol del inglés Harry Kane, Bayern Múnich se impuso por 2-1 en su visita este domingo 13 de septiembre de 2026 al modesto Elversberg. El gigante de Baviera sigue a dos puntos de la cabeza de la Bundesliga. Más allá de la victoria, no ha sido un buen inicio de temporada para el conjunto bávaro.

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Bayern Múnich ganó 2-1, pero es cuarto en la Bundesliga y sigue sin mostrar su mejor fútbol

El duelo entre el «Rekordmeister» del fútbol alemán y el recién ascendido Elversberg resultó más disputado de lo esperado. Aunque los de Múnich acabaron llevándose tres puntos importantes para no descolgarse de los colíderes, Friburgo y Borussia Dortmund, siguen por encima de ellos con pleno de victorias.

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Hart erkämpfter Auswärtssieg in Elversberg! 💪 pic.twitter.com/qVecedNSAY — FC Bayern München (@FCBayern) September 13, 2026

Un Bayern Múnich desconocido en la Bundesliga

En la primera parte, Bayern se adelantó por medio de un gol de Lennart Karl (26′), que remató el centro por la izquierda del marroquí Ismael Saibari, quien estaba jugando en lugar del colombiano Luis Díaz, al que su técnico Vincent Kompany dio descanso, tras el partido debut en la UEFA Champions League.

El Elversberg logró igualar el resultado antes del descanso, pero el VAR invalidó el tanto por fuera de juego del goleador Cole Campbell (43′). La igualada finalmente llegó pasada la hora de juego (61′), cuando Maurice Krattenmacher sacó un zapatazo con la derecha desde la frontal del área rival.

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Bayern Múnich recuperó al goleador

El gol con el que Bayern consiguió la victoria fue apenas el primero de Kane esta temporada en la Bundesliga. Eso sí, ya había marcado un tanto en la goleada 5-0 frente al Bodo/Glimt en la UEFA Champions. «Así es el fútbol: a veces tienes que esperar más de lo que habrías imaginado», declaró Harry Kane.

«Fue bueno conseguir el gol y los tres puntos. Es un campo difícil, así que estamos contentos con la victoria. Probablemente todavía no hemos alcanzado nuestro máximo nivel, pero aún es muy pronto», añadió. De no haber conseguido la victoria, los de Baviera se habrían alejado aún más de la punta.

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🎶 𝑶𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝑭𝑪𝑩, 𝒐𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉𝒉 𝑭𝑪𝑩 ❤️🤍 pic.twitter.com/r67g1X4UDa — FC Bayern München (@FCBayern) September 13, 2026

Friburgo y Dortmund, por encima de Bayern Múnich

El sábado, el Friburgo goleó 5-0 al Borussia Mönchengladbach para liderar la tabla gracias a la mejor diferencia de goles con respecto a la de Borussia Dortmund, que derrotó 3-0 al Paderborn en la tercera jornada de la Bundesliga. Ambos tienen 9 puntos, pero el Friburgo tiene una diferencia de goles de +9.

Quinto se coloca RB Leipzig dirigido por el argentino Martín Demichelis, que tras dos derrotas consecutivas, en Bundesliga y en el inicio de la Champions, goleó 5-0 al colista Hamburgo. Leipzig dejó sentenciado el duelo en la primera parte, con tantos de Tidiam Gomis (17′) y Antonio Gomis (28′).

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Los rivales de Bayern Múnich en la Bundesliga

En los últimos veinte minutos, los jugadores de Demichelis añadieron tres goles más por mediación de Willy Orban (72′), Christopher Nkunku (74′) y el brasileño Rômulo (77′). Leipzig venía de encadenar derrotas fuera de casa en Bremen ante el Werder (3-1) en la Bundesliga y en Como (4-1) en la Champions.

Para el Hamburgo fue una nueva decepción en un inicio de Bundesliga catastrófico con tres derrotas, ningún gol marcado y 12 encajados. El próximo fin de semana, en la jornada que dará paso a un parón internacional de casi tres semanas, el Bayern recibirá el viernes al Union Berlin en el Allianz Arena.

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