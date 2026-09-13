Manchester City derrotó 1-0 a United y sigue escoltando a Arsenal en la Premier League

Los Gunners ya habían ganado 2-0 el sábado 12 de septiembre en Sunderland para sumar su cuarta victoria en este inicio de la temporada. Un panorama que le permite al club londinense una cosecha perfecta de 12 puntos que también alcanza ahora…

A pesar de jugar casi todo el partido con un hombre menos, Manchester City derrotó 1-0 a Manchester United en el primer derbi de la ciudad este domingo 13 de septiembre de 2026, en la cuarta jornada de la Premier League. La victoria le permite a City seguirle el ritmo a Arsenal en la tabla de posiciones.

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Los Gunners ya habían ganado 2-0 el sábado 12 de septiembre en Sunderland para sumar su cuarta victoria en este inicio de la temporada. Un panorama que le permite al club londinense una cosecha perfecta de 12 puntos que también alcanza ahora los Citizens, que resiste la guerra de nervios a la perfección.

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Manchester City ganó con uno menos

La victoria citizen de este domingo fue especialmente meritoria ya que se quedó con 10 jugadores en el minuto 23 por una roja directa a Phil Foden. El futbolista inglés reaccionó desde el suelo con una patada a modo de coz en el vientre de Bruno Fernandes, que le había derribado unos instantes antes.

Esa expulsión parecía poner la barra demasiado alta para City, que dio una lección de resiliencia y sangre fría para resistir siempre dentro del partido. Incluso el único gol del compromiso llegó bajo esas condiciones en el 60′ gracias a su estrella noruega Erling Haaland, asistido por Josko Gvardiol.

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El tanto de la victoria para Manchester City

El VAR descartó un potencial fuera de juego de Enzo Fernández en esa jugada y, tras unos instantes de suspenso, el tanto fue validado. «Es muy preocupante si el juego se ve así por los que lo dirigen. Simplemente, no lo entiendo. No puedo comprender esto», se quejó el técnico de United, Michael Carrick.

Antes de recibir ese gol, Manchester United había tenido varias ocasiones para adelantarse, principalmente con un disparo de Marcus Rashford (45′) y un disparo de Kobbie Mainoo (51′), ambos repelidos por el poste. Después de que Haaland pusiera en ventaja a los visitantes, el tono del partido cambió.

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Manchester City no sintió el hombre de menos

City estuvo cerca de firmar el 2-0 con un tiro de su fichaje estrella, el argentino Enzo Fernández, que fue desviado por Senne Lammens al palo (68′). Eso sí, United no renunció a empatar y su último cartucho lo tuvo Bryan Mbeumo en el 90+5′, desbaratado por el arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

«Siempre es bonito ganar un partido de fútbol, pero sabe especialmente bien cuando lo haces con 10 jugadores durante 60 minutos en Old Trafford. Es una sensación estupenda», celebró Haaland después de la victoria. Manchester United es decimotercero en la Premier League, con solo cuatro puntos.

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¿Cuándo vuelve a jugar Manchester City?

El equipo celeste de Manchester volverá a la acción el próximo jueves 17 de septiembre (1:30 p. m.) contra Norwich en la Copa de la Liga de Inglaterra. Esta será apenas la tercera ronda de la competencia, por lo que se espera que los titulares no hagan parte del inicio del partido y descansen para la Premier.

En la liga, Manchester City visitará a Sunderland el domingo 20 de septiembre (8:00 a. m.) en busca de seguir al acecho de Arsenal. Vale la pena recordar que ambos clubes han protagonizado grandes luchas por el título de la Premier League en las últimas tres temporadas. La más reciente la ganó Arsenal.

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