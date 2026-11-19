El conjunto verdolaga sumó 40 puntos en 19 partidos y consiguió una ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, ser el mejor durante el todos contra todos está lejos de garantizar el título. Una revisión de los 48 torneos cortos disputados en Colombia desde 2002 revela una tendencia…

Atlético Nacional terminó como el mejor equipo de la fase regular de la Liga BetPlay 2026-II. En otras palabras: lo más probable es que no sea campeón. Y si lo es, será una de las pocas excepciones a la regla. Vamos a verlo a detalle.

El conjunto verdolaga sumó 40 puntos en 19 partidos y consiguió una ventaja deportiva para los cuadrangulares semifinales. Sin embargo, ser el mejor durante el todos contra todos está lejos de garantizar el título. Una revisión de los 48 torneos cortos disputados en Colombia desde 2002 revela una tendencia contundente: apenas el 29,2 % de los equipos que finalizaron líderes de la primera fase consiguieron coronarse campeones. Es una estadística que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el sistema de competición del fútbol colombiano.

Publicidad

Mire más: Laura Torres, la promesa de la natación colombiana que sueña con los Olímpicos

¿Cuál es el patrón de los campeones en la Liga BetPlay?

Desde que la Dimayor implementó los torneos cortos en 2002, con dos campeones por año, se han disputado 48 campeonatos. De ellos, solamente en 14 ocasiones el equipo que terminó primero en el todos contra todos logró levantar el trofeo. En los otros 34 torneos, equivalentes al 70,8 %, el campeón fue un club que había terminado en una posición inferior durante la primera fase. La cifra incluye los diferentes sistemas utilizados a lo largo de estos 24 años, tanto los cuadrangulares semifinales como las llaves de eliminación directa.

La estadística también evidencia una transformación histórica. Entre 2002 y 2018 se disputaron 34 torneos cortos, de los cuales 13 fueron ganados por el equipo que había terminado primero. Eso representaba una efectividad del 38,2 %. Desde 2019, cuando regresaron los cuadrangulares semifinales, la situación cambió considerablemente. En los últimos 14 campeonatos concluidos, solamente uno terminó coronando al líder de la fase regular. La efectividad cayó al 7,1 %, una diferencia que demuestra hasta qué punto el rendimiento durante el todos contra todos ha dejado de ser un indicador confiable para anticipar al campeón.

¿Qué equipos han quedado campeones tras ser líderes en Colombia?

El primer equipo que consiguió ambos objetivos fue Once Caldas, en el Apertura de 2003. El conjunto de Manizales terminó primero con 35 puntos, superó los cuadrangulares y derrotó al Junior de Barranquilla en la final. Dos años después se presentó una situación particular: tanto Atlético Nacional como Deportivo Cali ganaron los campeonatos de 2005 después de haber liderado sus respectivas fases regulares. Fue la única temporada de estos 24 años en la que los dos títulos quedaron en manos de los equipos que habían terminado primeros.

La tendencia continuó con Atlético Nacional en 2007-II, Independiente Medellín en 2009-II, Junior en 2011-II y Millonarios en 2012-II. Posteriormente, Nacional repitió en 2013-II y 2014-I, Santa Fe lo consiguió en 2014-II, el conjunto verdolaga volvió a hacerlo en 2015-II y Medellín celebró en 2016-I. El último caso antes de que comenzara una larga sequía fue el de Nacional en 2017-I, cuando el equipo dirigido por Reinaldo Rueda terminó primero con 49 puntos, una cifra récord en la historia de los torneos cortos, y después venció al Deportivo Cali en la final.

A partir de entonces comenzó una racha que parecía interminable. Durante 12 campeonatos consecutivos, entre 2017-II y 2023-II, ningún líder de la fase regular consiguió ser campeón. Pasaron equipos como Millonarios, Atlético Nacional, Deportes Tolima, Santa Fe y Águilas Doradas, pero ninguno logró transformar su dominio inicial en una estrella. La situación alimentó la idea, repetida entre los aficionados, de que terminar primero podía convertirse en una carga más que en una ventaja.

La excepción apareció en el primer semestre de 2024. Atlético Bucaramanga, dirigido por Rafael Dudamel, terminó primero del todos contra todos con 38 puntos, los mismos que Deportes Tolima, pero con mejor diferencia de gol. Posteriormente avanzó a la final gracias a la ventaja deportiva que había conseguido en la fase regular, después de que los cuatro integrantes de su cuadrangular terminaran igualados con ocho unidades. En la definición superó a Independiente Santa Fe por penales y consiguió la primera estrella de su historia. Fue el único líder que logró ser campeón desde 2019.

No se pierda: ¿Cómo votar en El Deportista del Año 2026 de El Espectador y Compensar? El paso a paso

Formación y celebración de los jugadores del Bucaramanga al quedar campeón de la Liga BetPlay 2024-I, luego de vencer a Santa Fe en el partido de vuelta. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

No importa si es cuadrangulares o playoffs: una realidad de la Liga BetPlay

El balance específico de los cuadrangulares también resulta revelador. De los 33 campeonatos que se han definido mediante este sistema desde 2002, solamente nueve fueron ganados por el equipo que había terminado primero en el todos contra todos. Esto representa una efectividad del 27,3 %.

En contraste, de los 15 torneos definidos mediante eliminación directa, cinco tuvieron como campeón al líder de la fase regular, una efectividad del 33,3 %. Aunque la diferencia existe, por sí sola no demuestra que un formato favorezca más que otro. Lo cierto es que ninguno ha garantizado la continuidad del dominio de los líderes.

No se pierda: David González, molesto con América: "Ya estuvo. Ya fue. Ya no podemos más"

Junior de Barranquilla, vigente campeón del FPC.

Foto: EFE - STR

Atlético Nacional es el principal protagonista de esta historia. Entre los campeonatos concluidos hasta 2026-I, el equipo antioqueño terminó primero en 12 ocasiones y consiguió el título en seis de ellas. Es el club que más veces ha logrado ambas cosas, seguido por Independiente Medellín, que lo consiguió dos veces. Los otros equipos que completan esta lista son Once Caldas, Deportivo Cali, Junior, Millonarios, Santa Fe y Atlético Bucaramanga, cada uno con una ocasión.

En el extremo contrario aparece Deportes Tolima, protagonista de una de las estadísticas más curiosas. El conjunto de Ibagué terminó primero en siete torneos cortos, pero no fue campeón en ninguno de ellos. Sin embargo, sí consiguió tres títulos durante este período: en 2003-II, 2018-I y 2021-I, precisamente cuando no había liderado la fase regular. Es un ejemplo de cómo un mismo equipo puede tener dificultades para capitalizar su dominio inicial y, al mismo tiempo, conquistar campeonatos desde posiciones inferiores.

Mire, además: Colombia vs. Japón, en el Mundial Sub-17: hora, TV y dónde ver el partido de la selección

Otro caso llamativo es el de Águilas Doradas. En 2023, el equipo antioqueño terminó primero en los dos torneos del año. En el Apertura sumó 39 puntos bajo la dirección de Lucas González y, en el Finalización, completó una campaña invicta de 44 unidades durante el todos contra todos. Sin embargo, ninguno de esos rendimientos alcanzó para conquistar una estrella. Los campeones de aquella temporada fueron Millonarios y Junior, respectivamente.

Los ejemplos recientes refuerzan la tendencia. En 2025-I, América de Cali terminó primero con 39 puntos, pero Santa Fe fue el campeón. En el segundo semestre, Independiente Medellín lideró con 40 unidades, aunque Junior, que había clasificado quinto, terminó celebrando. Incluso en 2026-I se presentó una situación semejante: Nacional fue primero con 40 puntos, pero perdió la final contra Junior, que había terminado segundo en la fase regular.

Publicidad

¿Por qué ocurre?

El sistema colombiano obliga a los equipos a disputar prácticamente dos campeonatos dentro de uno. El primero exige regularidad durante varias jornadas, mientras que el segundo demanda eficacia en un período mucho más corto, en el que una derrota puede comprometer toda la campaña. La presión, el estado físico, las lesiones, la administración de las nóminas y el momento futbolístico pueden influir en esa transformación. Además, aunque los mejores clasificados pueden recibir ventajas deportivas, estas no son suficientes para asegurar su clasificación a la final.

La discusión no consiste necesariamente en determinar si el sistema es justo o injusto. Los cuadrangulares permiten que equipos que tuvieron dificultades durante la primera fase encuentren su mejor versión en el momento decisivo. También mantienen abierta la competencia y multiplican las posibilidades de llegar al título. Sin embargo, las cifras demuestran que ser el mejor durante varios meses tiene un peso limitado cuando comienza la definición del campeonato.

Publicidad

Ahora el desafío vuelve a estar en manos de Atlético Nacional. El equipo verdolaga acaba de completar otra fase regular como líder y buscará romper una tendencia que solamente Bucaramanga ha conseguido desafiar desde 2019. Los antecedentes muestran que los 40 puntos obtenidos son apenas el comienzo. Porque en el fútbol colombiano una cosa es terminar primero y otra, muy distinta, convertirse en el mejor cuando realmente se entrega la estrella.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Publicidad