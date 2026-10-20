Deportivo Cali derrotó 2-0 a Nacional de Uruguay y encaminó su clasificación

Deportivo Cali venció 2-0 a Nacional de Uruguay en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026 y se acercó a la clasificación para octavos de final. Los goles de Ingrid Guerra (40′) y Daniela Castellanos (79′) fueron más que suficientes para conseguir la primera victoria de las azucareras en la actual edición del certamen continental. Vale la pena recordar que Cali venía de igualar a un gol con Libertad en la primera jornada.

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Con este triunfo, el equipo vallecaucano, cuatro veces campeón de la Liga Betplay Femenina, llegó a cuatro puntos, tomando el liderato del grupo D de la Copa Libertadores. Sin embargo, vale la pena aclarar que los otros dos equipos de la zona, Universidad de Chile y Olimpia, aún no juegan su segundo partido, por lo que ambas escuadras femeninas se mantienen con un punto en un partido. Todo esto en busca de un cupo para los octavos de final.

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Primer tiempo de Deportivo Cali

Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz tuvieron que emplearse a fondo para llevarse los tres puntos. Durante la primera parte fue el equipo colombiano quien llevó el peso del partido, intentando abrir el marcador. Sin embargo, el gol se hizo esperar y no fue hasta los minutos finales del primer tiempo que llegó.

Ingrid Guerra, la goleadora de Deportivo Cali, cazó un pase de una compañera en el borde del área rival y luego de una serie de amagues encajó un remate rastrero a la base izquierda del palo. La arquera del club uruguayo poco pudo hacer ante el disparo tan ajustado al palo que terminó siendo el 1-0 del juego.

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Segundo tiempo de Deportivo Cali

Para la parte complementaria, Cali siguió llevando la batuta del duelo, pero fue hasta el minuto 79 que encontró la tranquilidad de un segundo gol. Este llegó gracias a Daniela Castellanos, quien se adentró en el área y con su pierna izquierda sacó un remate que terminó ensuciándose con el toque de una jugadora rival.

No obstante, el balón terminó cruzando la línea de meta y configurando el 2-0 en el marcador. Nacional de Uruguay intentó reaccionar, pero realmente no generó una jugada que inquietara la defensa verdiblanca. Así terminaron los 90 minutos de este segundo partido para Cali en la Copa Libertadores Femenina.

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¿Cuándo vuelve a jugar Deportivo Cali?

Deportivo Cali volverá a la acción el próximo jueves 22 de octubre de 2026 cuando afronte el tercer y último cotejo de la fase de grupos del torneo. Su rival será la Universidad de Chile, que empató en su primer partido y cayó 2-0 frente a Libertad en el segundo encuentro de la Copa Libertadores Femenina.

El club colombiano, vigente tricampeón de la liga, buscará la clasificación a los octavos de final con el objetivo de coronarse campeón de la Otra Mitad de la Gloria. Un título que podría coronar la impecable hegemonía que ha montado en el fútbol profesional colombiano con tres trofeos ganados consecutivamente.

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