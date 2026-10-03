Aunque se esperaba una goleada aún mayor a favor de la Canarinha, los jugadores de…

Brasil goleó 4-0 a India este sábado 3 de octubre de 2026 en Calcuta en el último de sus tres encuentros amistosos de la fecha FIFA postmundial 2026. El equipo de Carlo Ancelotti volvió a mostrar un juego por debajo de lo esperado, aun en medio de la abismal diferencia técnica y física entre las dos selecciones, que se enfrentaron por primera vez en la historia. El dominio absoluto reflejado en el marcador era lo esperado por Brasil en territorio indio.

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Brasil goleó 4-0 a India en Calcuta, pero sigue sin convencer a los aficionados en su país

Aunque se esperaba una goleada aún mayor a favor de la Canarinha, los jugadores de Ancelotti salieron con una marcha menos, dando la impresión de que no querían hacer pasar un mal rato a los anfitriones. Con un juego apático, lento y sin dinamismo, la pentacampeona del mundo, que tiene su último título mundial cada vez más lejos, prácticamente no inquietó al portero Gurpreet Singh Sandhu durante la primera media hora de juego en Calcuta, India.

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FIM DE JOGO EM CALCUTÁ!



🇮🇳 0 – 4 🇧🇷



⚽️ Estêvão

⚽️ Pedro

⚽️ Samuel Lino

⚽️ Samuel Lino



A SELEÇÃO BRASILEIRA VENCE A ÍNDIA! 🇧🇷



O Brasil encerra a Data Fifa com vitória no último compromisso desta convocação!#BateNoPeito

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¿Cómo jugó la Brasil de Carlo Ancelotti?

Actuando por la izquierda, Vinícius Jr. volvió a tener una actuación muy apagada, similar a las que ha mostrado a lo largo de la temporada en el Real Madrid. Fue el joven Estêvão del Chelsea desde la derecha quien tomó las riendas de la Verdeamarelha para liquidar el duelo más tarde de lo que imaginaron.

En el minuto 28, Estêvão recibió un pase pegado a la banda derecha, avanzó hacia la entrada del área sin prácticamente oposición y soltó un fuerte disparo para abrir el marcador. A medio gas, los pentacampeones mundiales pudieron ampliar la ventaja en el minuto 36, cuando Pedro mandó un cabezazo al palo.

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HOJE É DIA DE BRASIL! 💛🇧🇷



A Seleção volta a campo e, pela primeira vez, NA ÍNDIA!



⏰ 11h (de Brasília)

🏟️ Salt Lake Stadium

📺 TV Globo, SporTV, GE TV e Globoplay#BateNoPeito

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Brasil sigue sin ser Brasil

En el 42′, Estêvão asistió desde la derecha en profundidad al delantero del Flamengo, quien definió ante Singh Sandhu para marcar el 2-0. Ancelotti, cuestionado tras el fracaso en el Mundial 2026, hizo cinco cambios en el descanso, aunque la apatía del Scratch continuó igual en la parte complementaria.

Samuel Lino, que acababa de entrar, aprovechó un grave error en la salida del balón de la defensa india en el minuto 58 para poner el 3-0. Después de eso, Brasil no volvió a disparar al arco rival hasta el descuento, cuando, en la última jugada, Lino mandó un disparo raso que supuso el 4-0 final en el partido.

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É DIA DE BRASIL! 🇧🇷



A Seleção Brasileira está escalada para o último compromisso desta Data Fifa!



Brasil e Índia se enfrentam logo mais, em Calcutá.



⏰ 11h (Brasília)

🏟️ Salt Lake Stadium



📺 TV Globo, sportv, GE TV e Globoplay#BateNoPeito



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¿Cuándo vuelve a jugar la selección de Brasil?

El jueves 14 de noviembre de 2026, Brasil volverá a suelo asiático para enfrentar a Japón en un nuevo partido amistoso. El compromiso se disputará en Singapur y también será el mismo escenario del segundo encuentro preparatorio frente a la selección singapurense el martes 17 de noviembre.

Habrá que esperar si la cinco veces campeona del mundo muestra el fútbol que la hizo la más ganadora del mundo. Aunque Ancelotti ni siquiera ha dirigido un ciclo mundialista completo, la presión en el país de la Samba es enorme y por eso tendrá que mostrar resultados frente a rivales campeones del mundo.

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