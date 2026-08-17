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En fotos: el Circuito Pony Malta en Barranquilla por las víctimas del terremoto en Colombia

Juan Pablo y Sebastián Montoya protagonizaron una tarde de mucha velocidad, rugidos de motor y una causa social por el país que quedará en la historia del automovilismo colombiano.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
17 de agosto de 2026 - 12:57 a. m.
Juan Pablo Montoya a bordo, como en los viejos tiempos, del monoplaza con el que ganó las 500 millas de Indianápolis en el año 2000.
Foto: Pony Malta

El Circuito Pony Malta, celebrado este domingo 16 de agosto de 2026, se consolidó como un hito histórico para el automovilismo colombiano y un ejemplo de solidaridad nacional. El evento se llevó a cabo en un circuito urbano temporal en el Gran Malecón de Barranquilla, justo al lado del río Magdalena.

Todo lo recaudado por la exhibición de Juan Pablo y Sebastián Montoya será donado a los damnificados del terremoto que azotó Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Además, los asistentes pudieron disfrutar de una tarde muy soleada al compás del monoplaza de Fórmula 2 de Sebastián Montoya.

Incluso, Juan Pablo protagonizó un momento muy nostálgico a bordo del carro con el que ganó las 500 millas de Indianápolis en el 2000, un año antes de firmar por Williams para convertirse en piloto de la F1. Sin duda una reliquia del automovilismo mundial que tuvo el privilegio de rodar por Colombia.

Por último, la Alcaldía de Barranquilla también celebró el evento con mucho entusiasmo al tratarse de su primer fogeo para recibir un día una carrera de la Indycar. Incluso en la capital atlanticense tampoco renuncian a un día llevar a cabo ese sueño de tener un Gran Premio del Caribe de la Fórmula 1.

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Foto: El Espectador

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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

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