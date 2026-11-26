Este jueves 26 de noviembre, la CONMEBOL publicó el XI ideal de la Copa Sudamericana 2026. Entre los 11 elegidos están Sebastián Villa y Álvaro Montero, ambos titulares y campeones del certamen con Boca Juniors. La consagración llegó en el Super Metropolitano, el renovado estadio de Barranquilla. El equipo xeneize se impuso 2-0 a Atlético Mineiro en la capital del Atlántico en un partido que resultó más disparejo de lo que muchos aficionados esperaban.

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Otros seis futbolistas de Boca integraron el XI ideal de la Copa Sudamericana, confirmando que el equipo de Buenos Aires fue por lejos la mejor escuadra de la competencia. En todas las líneas Boca Juniors tiene al menos un futbolista. Incluso en la defensa de tres que propuso la CONMEBOL, todos son integrantes del Azul y Oro: Herrera, Di Lollo y Blanco. En la mitad de la cancha estan Paredes y Ascacíbar, y en el frente de ataque el goleador, Merentiel.

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Sebastián Villa y Álvaro Montero la rompieron en Boca

Volviendo a los colombianos, Álvaro Montero disputó nueve encuentros, registrando 23 atajadas y mantendiendo su valla invicta en cuatro oportunidades, Por su lado, Sebastián Villa jugó los mismos nueve partidos, cinco de ellos como titular, en los que marcó un gol y repartió cuatro asistencias en el torneo.

Montero tuvo una efectividad de atajadas del 82%, con un promedio de 2,6 atajadas por partido. Y aunque le marcaron cinco goles, sus apariciones en los momento determinantes le diueron una calificación global de 7/10. La de Villa fue de 7,28 con casi dos pases claves por partido y seis chanches creadas.

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¿Qué tan importante fue el título para Sebastián Villa?

Si bien la obtención de la Copa Sudamericana 2026 con Boca Juniors, no borra la final perdida de la Copa Libertadores en 2018, es un aliciente para el futbolista colombiano. Mucho más si se recuerda la manera en que salió la primera vez del club xeneize y las ganas que tenía de volver a La Boca.

En medio de una acusación de violencia contra una mujer, que luego se transformó en condena, Villa salió por la puerta de atrás de Boca. Luego de pasar por la liga de Bulgaría, Sebastián Villa volvió a Argentina para se campeón del campeonato local con Independiente de Rivadavia, un equipo de poca tradición.

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¿Qué representa la Copa Sudamericana para Boca Juniors?

Pasando al impacto del título en el club, este lo convierte en el máximo ganador del certamen con tres entorchados. Además, con esta copa, Boca Junior llega a 18 trofeos internacionales, siendo el club argentino con más consagraciones en una competencia de esta indole, incluyendo la Libertadores.

Y aunque la ansiada séptima aun no llega a la Bombonera, esta obtención de la Copa Sudamericana rompe con 18 años sin títulos internacionales para Boca. Tal vez la primera puerta para que uno de los equipos más ganadores de Argentina vuelva a lo más alto del continente y por qué no del mundo.

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