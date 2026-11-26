Si se confirma la presencia de CR7, se abriría la puerta a que el par de astros compartan equipo por…

Lionel Messi participará en el homenaje al exinternacional argentino Carlos Tevez, este 20 de diciembre de 2026 en Buenos Aires, donde podría compartir equipo por primera vez con Cristiano Ronaldo, según informó el Apache en una entrevista divulgada este jueves 26 de noviembre. Tevez esbozó en una charla con TyC Sports que la estrella portuguesa también podría participar en el encuentro en el estadio La Bombonera, la casa de Boca Juniors.

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Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: esto es lo que se sabe de su regreso

Si se confirma la presencia de CR7, se abriría la puerta a que el par de astros compartan equipo por primera vez tras más de una década rivalizando por el cetro del mejor futbolista del siglo XXI. "Lo que me voy a reír cuando Messi lo pase o Cristiano lo pase al Flaco Schiavi, no lo va a poder ni ver", dijo Tevez en referencia a los esfuerzos que tendría que hacer el exdefensor argentino Rolando Schiavi para marcar a los dos cracks, campeones con sus selecciones.

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Carlos Tevez, el amigo en común de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Messi, de 39 años, volverá a jugar en Argentina después de la victoria 3-0 en el amistoso del 6 de octubre contra Benín, en el que puso fin a dos décadas de carrera internacional. El ’10’, campeón del mundo con la Albiceleste en 2022, compartió con Tevez en el Mundial de Sudáfrica 2010 y en la Copa América 2011.

El Apache, por su parte, fue compañero de equipo de Cristiano Ronaldo, de 41 años, en el Manchester United. En el cotejo también actuarán leyendas como el exarquero italiano Gianluigi Buffon, el exmediocampista argentino Juan Román Riquelme y el exdefensor central inglés Rio Ferdinand. Todos excompañeros de Tevez.

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Carlos Tevez y su partido de despedida con Lionel Messi

El partido de despedida de Tevez, de 42 años, tendrá lugar casi cuatro años después de que el exdelantero se retirara del fútbol, en junio de 2022. Colgó los botines oficialmente meses después de salir de Boca, el equipo en el que se dio a conocer mundialmente y con el que ganó la Copa Libertadores y la Intercontinental en 2003.

Tras retirarse, se convirtió en entrenador y ha dirigido a varios clubes argentinos, entre ellos Independiente de Avellaneda y Rosario Central. Luego de despedir al Apache, Messi jugará el 19 de enero otro amistoso en Argentina, esta vez con Inter de Miami enfrentando a River Plate en Buenos Aires.

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¿Lionel Messi alguna vez estuvo cerca de jugar en Argentina?

Aunque Messi siempre se reconoció como hincha de Newell’s Old Boys, un club de Rosario, su ciudad de nacimiento, nunca ha habido un acercamiento del equipo para tener al astro argentino en sus filas. Una de las razones principales es su debut profesional en España y su distanciamiento del fútbol argentino.

Además, después de ganar la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 con Argentina, Lionel Messi comenzó su gestión para vincularse con Inter Miami de la MLS. Desde entonces se le ve muy cómodo viviendo en Estados Unidos y siendo accionista de la escuadra fundada por el histórico jugador, David Beckham.

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