Así será la novena etapa de la Vuelta a España: final montañoso en Valdezcaray

Este domingo la jornada se cierra con un ascenso de primera categoría. El lunes, primer día de descanso.

EFE
30 de agosto de 2025 - 08:23 p. m.
La primera semana de la Vuelta a España termina este domingo en Valdezcaray. EFE/Javier Lizón
Foto: EFE - Javier Lizón
La primera parte de la edición 80 de la Vuelta a España concluye este domingo en la estación invernal de Valdezcaray con una jornada monopuerto, en la que tras lo acontecido en las dos etapas de Pirineos, los pronósticos apuntan a que el triunfo del día se lo puedan jugar los hombres que intenten una escapada.

La novena etapa tendrá un recorrido de 195,5 kilómetros y un solo puerto de montaña, la ascensión final a Valdezcaray, de primera categoría.

Tras la actuación de los favoritos, con el Visma-Lease a Bike del danés Jonas Vingegaard dándoles libertad al resto de rivales tanto en Pal como en Cerler, la cima de Valdezcaray no presenta la suficiente dureza como para pensar que alguien intente romper la carrera, salvo que alguno deje entrever una crisis.

Los primeros kilómetros llanos se presentan plenos de lucha y la escapada podría tardar en conformarse tras un buen puñado de kilómetros ya cubiertos, pero a partir de ese momento el pelotón debería relajarse, con el equipo del líder, el noruego Torstein Traeen (Groupama-FDJ) controlando con la colaboración, en caso de ser necesaria, del Visma.

“Pues seguro será un día complicado, porque en un recorrido así la gente suele guardar gas para el final, que se hace muy explosivo. Habrá que estar muy alertas”, señaló Egan Bernal, el mejor colombiano en la general, noveno, a 2:55 minutos.

Así será la novena etapa de la Vuelta a España 2025

Alfaro - Estación de Valdezcaray, SOBRE 195,5 km

Salida neutralizada: 6:20 a.m. de Colombia

Hora prevista de llegada: 11:00 a.m.

Promedio esperado: 39 km/h

Sprint Bonificado: Santo Domingo de la Calzada, 166,1 km

Montaña: Valdezcaray (1ª), 37,9 km. Ascenso 13,2 km al 5 %. Pendiente máx. 12 %.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por EFE

