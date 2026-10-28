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Justicias e injusticias de El Balón de Oro: un premio que no puede complacerlos a todos

Aunque la elección de Harry Kane, en general, dejó contenta a la mayoría, dicho consenso no es habitual. La naturaleza misma de la distinción invita a la polémica.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
LONDON (United Kingdom), 27/10/2026.- England captain Harry Kane wins the Men's Ballon d'Or at the 2026 Ballon d'Or awards ceremony at the London Palladium Theatre, London, Great Britain, 26 October 2026. It is the 70th edition of the annual ceremony. (Gran Bretaña, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Harry Kane, el primer inglés que gana la distinción desde que Michael Owen se lo llevó en 2001.
Foto: EFE - TOLGA AKMEN

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Todos los premios deportivos, como lo es el Balón de Oro, tienen algo de injusto. Pretenden resolver con un nombre debates que, por naturaleza, admiten varias respuestas. ¿Cómo comparar a un goleador con un defensa? ¿Pesa más una temporada extraordinaria o una final decisiva? ¿Se reconoce al mejor futbolista o al que más ganó? Son preguntas que reaparecen cada año y que acompañan cada gala que busca reconocer el talento de los mejores. En El Espectador también sucede, por ejemplo, cuando llega el momento de escoger El Deportista del Año,…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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