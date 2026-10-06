Liga Betplay 2026: así quedó la tabla tras el triunfo de Santa Fe contra Medellín

La fecha cerró el lunes 5 de octubre con la categórica victoria de…

La jornada comenzó el viernes 2 de octubre de 2026 con el triunfo 3-1 de Deportivo Cali contra Alianza Valledupar en el estadio del club Azucarero. Los tantos de Juan Dinenno, José Caldera y Alexis Manyoma se repusieron a la expulsión de Gusta Cuéllar en el minuto 80. Por el visitante, marcó Leyner Palacios en el 61′, siendo el primer tanto del partido, pero sin efectos en el marcador final, pues con la victoria verdiblanca, Cali escolta a América en la Liga Betplay.

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La fecha cerró el lunes 5 de octubre con la categórica victoria de Independiente Santa Fe contra Deportivo Independiente Medellín, el cual jugaba de visitante. Con el triunfo por la mínima diferencia, Santa Fe se cuela al quinto lugar de la tabla de posiciones y planta su candidatura a clasificar a los ocho. Estos fueron los demás encuentros de la jornada y sus efectos en el rentado nacional al cual le quedan cada vez menos fechas en el todos contra todos.

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Ind. Medellín 0-1 Santa Fe 🇮🇩#VamosSantaFe pic.twitter.com/JdLWJjZFoB — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 6, 2026

América sigue en lo más alto de la Liga Betplay

Luego de su triunfo 2-1 in extremis contra Llaneros en Villavicencio, el América de Cali se consolidó en lo más alto de la tabla de posiciones con 27 puntos en 12 partidos. Aunque la mayoría del tiempo el equipo de David González estuvo abajo en el marcador, terminó imponiendo la jerarquía de la camiseta escarlata.

Ese mismo día, Atlético Bucaramanga, con un hombre menos, venció 3-1 al Junior de Barranquilla en el estadio Américo Montanini de la capital de Santander. Con este resultado, los dirigidos por Sebastián Viera quedaron al borde de la eliminación por cuenta de su lejanía con el octavo clasificado.

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🐎 LLA 1️⃣-2️⃣ AMÉ 👹



⏹️ ¡FINAL DEL PARTIDO!



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Tres puntos de carácter, de lucha y de corazón para seguir en lo más alto. 👹🏆



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Presentado por: @CervezaPoker #LLAxAMÉ#LigaBetPlay pic.twitter.com/AXwmlNSzfh — América de Cali (@AmericadeCali) October 5, 2026

Más partidos de la Liga Betplay 2026

Cúcuta Deportivo se sacudió de su mala temporada y goleó 4-0 a Deportivo Pereira en el estadio General Santander. El club visitante jugó con un jugador menos durante más de 45 minutos, aunque su derrota ya parecía sentenciada con el 3-0 parcial al terminar el primer tiempo en la capital de Norte de Santander.

Por su parte, Internacional de Bogotá igualó 1-1 con Once Caldas, que con técnico nuevo no logra levantar cabeza en el rentado local. Seis unidades separan al ‘Blanco Blanco’ de la posición número ocho, por lo que con siete partidos por delante se presume muy complicado que el Once aspire a la clasificación.

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⏱️ 90+3’ [IDB 1-1 ONC]

Finaliza el encuentro en el Estadio Metropolitano de Techo#SomosOnce pic.twitter.com/FhlfPO6ER7 — 🏆 Once Caldas ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@oncecaldas) October 4, 2026

Más resultados en la Liga Betplay 2026

Deportivo Pasto no pudo pasar del empate sin goles con Fortaleza en el estadio La Libertad de la capital nariñense. Este resultado complica a ambos equipos que por ahora se posicionan muy lejos de los puestos de clasificación y reducen sus posibilidades de luchar por la estrella de Navidad.

Deportes Tolima también igualó 0-0 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué frente a Boyacá Chicó. Aunque el cuadro ‘Pijao’ se mantiene en la octava casilla de la Liga Betplay, 19 puntos en 12 partidos muestran un ritmo de puntaje que probablemente no será suficiente para clasificar a los cuadrangulares.

Finalmente, Águilas Doradas logró una importante victoria 2-0 contra Jaguares de Córdoba que fecha a fecha lucha por mantener la categoría. Los goles de Ricardo ‘El Caballo’ Márquez y Eduar Arizalas llegaron a partir del minuto 90, por lo que fue un triunfo que se hizo esperar más de la cuenta para los antioqueños.

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96’⏱️ Final del partido.



| Deportes Tolima 0-0 Boyacá Chicó | pic.twitter.com/96okU9Pc9e — Club Deportes Tolima (@cdtolima) October 3, 2026

Tabla de posiciones de la Liga Betplay 2026

Tabla Liga BetPlay II 2026

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 América 12 8 3 1 24 7 17 27 2 Deportivo Cali 12 7 3 2 20 9 11 24 3 Bucaramanga 11 6 5 0 20 10 10 23 4 Atlético Nacional 10 7 1 2 21 10 11 22 5 Santa Fe 12 6 4 2 19 12 7 22 6 Millonarios 13 5 6 2 18 11 7 21 7 Medellín 12 6 2 4 19 16 3 20 8 Tolima 12 5 4 3 15 13 2 19 9 Cúcuta 12 4 3 5 15 19 -4 15 10 Llaneros 12 4 2 6 15 16 -1 14 11 Águilas Doradas 11 3 5 3 14 15 -1 14 12 Once Caldas 12 3 4 5 15 16 -1 13 13 Internacional de Bogotá 13 2 7 4 14 18 -4 13 14 Boyacá Chicó 11 3 3 5 10 18 -8 12 15 Alianza 12 3 2 7 12 24 -12 11 16 Fortaleza 12 1 7 4 13 18 -5 10 17 Junior 11 2 3 6 16 20 -4 9 18 Pasto 12 2 3 7 9 18 -9 9 19 Deportivo Pereira 11 1 5 5 7 17 -10 8 20 Jaguares 11 1 4 6 11 20 -9 7

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