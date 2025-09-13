América en crisis; perdió con Fortaleza y sigue último en la tabla

El delantero Rodrigo Holgado, de América, no tuvo una buena actuación frente a Fortaleza, en el estadio de Techo. Foto: @AmericadeCali

Muy lejos está el América de Cali modelo 2025, de ese que se hizo grande en los años 80 y 90. No tiene nada que ver con el que ganó tres títulos consecutivos al comienzo de este siglo y tampoco con el de el último doblete, en 2019 y 2020.

Recuerda, eso sí, al que descendió a la B en 2011, luego de tres pobres campañas. Este sábado, ante Fortaleza, en el estadio de Techo, ‘La Mechita’ en ningún momento se prendió. Durante algo más de 90 minutos sus jugadores deambularon por la cancha, sin ideas de juego, sin alma, sin actitud.

Será por eso que luego de nueve partidos este semestre, el cuadro escarlata apenas ha sumado seis de 27 puntos posibles. Arrancó el torneo con el argentino Gabriel Raimondi en el banquillo y desde hace un par de jornadas está bajo las órdenes de Álex Escobar, encargado.

Este semana se anunció que el nuevo entrenador de los rojos caleños es David González, despedido de Millonarios hace 20 días por los malos resultados. Recibe al equipo en el último lugar de la tabla, en el que dejó a su anterior club, y con la difícil misión de recuperarlo física y anímicamente.

Fortaleza completó 11 fechas invicto en la Liga BetPlay

Este sábado, América visitó a Fortaleza, en el estadio de Techo, con mayoría de hinchas rojos en las tribunas. Ellos se hicieron sentir, pero el equipo no les respondió.

Y al cuadro bogotano le bastaron 45 minutos de buen fútbol para marcar diferencia. De la mano del veterano volante antioqueño Andrés Ricaurte, los ‘Amix’ generaron varias opciones de peligro y se adelantaron en el marcador gracias a un penalti transformado en gol por Sebastián Valencia.

Ni siquiera la expulsión para los locales de Jhon Harold Balanta, arrancando el complemento, hizo que América reaccionara. Sin generación de juego en la mitad, pero sobre todo carente de jugadores con liderazgo y carácter, el cuadro rojo apenas se arrimó al arco rival y en ningún momento inquietó a los dirigidos por Sebastián Oliveros.

De hecho, la única emoción en la segunda parte llegó en tiempo de adición, cuando Jhonier Steven Salas anotó el segundo para Fortaleza, pero el VAR invalidó la acción porque estaba levemente adelantado.

Muy bueno, aso sí, el nivel del equipo bogotano, que llegó a 21 puntos y comparte el liderato con el Junior de Barranquilla. Los ‘Amix’ completaron 11 partidos invictos en el torneo, con cinco triunfos y seis empates.

El domingo 21 de septiembre visitarán a Millonarios, en el estadio El Campín, mientras que América se pondrá al día con dos juegos esta semana, el martes ante Bucaramanga y el viernes frente al Once Caldas, ambos en el Pascual Guerrero de Cali.

