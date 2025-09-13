No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Más Deportes

Comenzó la cosecha colombiana en el Mundial de Patinaje de Carreras, en China

Kollin castro y Mariana Imitola le dieron al país las dos primeras medallas doradas en el evento.

Redacción Deportes
13 de septiembre de 2025 - 08:28 p. m.
Las colombianas Kollin Castro (centro) y Geiny Pájaro (Izq.), hicieron el uno-dos en la prueba de los 200 metros meta contra meta, categoría mayores.
Las colombianas Kollin Castro (centro) y Geiny Pájaro (Izq.), hicieron el uno-dos en la prueba de los 200 metros meta contra meta, categoría mayores.
Foto: Fedepatín
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Dos medallas de oro, tres de plata y dos de bronce sumó la selección de Colombia en la jornada inaugural del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2025, certamen que se realiza en Beidaihe, China.

En el primer día de la programación, en el que se disputaron las pruebas de los 200 metros meta contra meta y los 5.000 metros puntos, nueve naciones subieron con sus representantes al podio, seis de ellas a reclamar la medalla de oro.

Vínculos relacionados

Luis Díaz, imparable con el Bayern, marcó en la goleada sobre Hamburgo: video
Colombia cayó ante Eslovaquia y se despide de la Copa Davis
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España tras la penúltima etapa
Yerry Mina abrió el camino del triunfo del Cagliari ante Parma: video
Vingegaard ganó la etapa reina y sentenció la Vuelta a España
¿Cuánto dinero ganarán Canelo y Crawford en la pelea del año?

A primera hora, en los 200 metros meta contra meta juvenil damas, tan solo 57 milésimas de segundo definieron la medalla de oro a favor de la italiana Sofía Chiumiento (19:030), quien superó a la colombiana Gisell Alejandra Caicedo (19:087). La medalla de bronce la ganó la también colombiana Dairy Charith Londoño (19:337).

Kollin Castro ganó el primer oro para Colombia

En la categoría mayores damas, en los 200 metros meta contra meta, llegaría la primera medalla de oro para Colombia con Kollin Andrea Castro (18:897), quien venció a la también colombiana Geiny Pájaro (19:196), medalla de plata, y a la francesa Loubna Benkanoun (19:138), ganadora del bronce.

En los 5.000 metros puntos juvenil damas, la brillante Mariana Imitola Vásquez tuvo un debut dorado al colgarse la presea dorada luego de un intenso trabajo en la prueba acompañada por su compañera Manuela Rodríguez. Al final, oro para Mariana Imitola, la plata le correspondió a Sejin Kwon de Corea y el bronce fue para Yu Fei Li de China.

En la misma prueba, 5.000 m puntos, pero en los varones, el juvenil Diego Molina consiguió la medalla de bronce luego de ser superado por el ecuatoriano Joaquín Loyola, oro, y el chileno Gabriel Reyes, plata.

En el cierre de esta primera jornada Colombia consiguió una nueva medalla de plata con Luz Karime Garzón. En los 5.000 metros puntos mayores damas, los tres primeros lugares terminaron igualados en 8 unidades y las posiciones se definieron por el lugar del remate final.

La medalla de oro fue para la ecuatoriana Fernanda Moncada, la plata para Luz Karime y el bronce para la representante de China, Guo Dang.

Este domingo 14 de septiembre se estarán disputando las pruebas de los 500 metros + distancia y los 10.000 metros eliminación.

Así va el medallero del Mundial de Patinaje

POSPaísOroPlataBronce
1Colombia232
2Ecuador200
3China Taipei111
4Chile110
5Corea110
6Italia102
7Francia011
8España010
9China002

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Mundial de Patinaje

Colombia

Patinaje de Carreras

Kollin Castro

Mariana Imitola

Luz Karime Garzón

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar