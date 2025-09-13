Comenzó la cosecha colombiana en el Mundial de Patinaje de Carreras, en China

Las colombianas Kollin Castro (centro) y Geiny Pájaro (Izq.), hicieron el uno-dos en la prueba de los 200 metros meta contra meta, categoría mayores. Foto: Fedepatín

Dos medallas de oro, tres de plata y dos de bronce sumó la selección de Colombia en la jornada inaugural del Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad 2025, certamen que se realiza en Beidaihe, China.

En el primer día de la programación, en el que se disputaron las pruebas de los 200 metros meta contra meta y los 5.000 metros puntos, nueve naciones subieron con sus representantes al podio, seis de ellas a reclamar la medalla de oro.

A primera hora, en los 200 metros meta contra meta juvenil damas, tan solo 57 milésimas de segundo definieron la medalla de oro a favor de la italiana Sofía Chiumiento (19:030), quien superó a la colombiana Gisell Alejandra Caicedo (19:087). La medalla de bronce la ganó la también colombiana Dairy Charith Londoño (19:337).

Kollin Castro ganó el primer oro para Colombia

En la categoría mayores damas, en los 200 metros meta contra meta, llegaría la primera medalla de oro para Colombia con Kollin Andrea Castro (18:897), quien venció a la también colombiana Geiny Pájaro (19:196), medalla de plata, y a la francesa Loubna Benkanoun (19:138), ganadora del bronce.

En los 5.000 metros puntos juvenil damas, la brillante Mariana Imitola Vásquez tuvo un debut dorado al colgarse la presea dorada luego de un intenso trabajo en la prueba acompañada por su compañera Manuela Rodríguez. Al final, oro para Mariana Imitola, la plata le correspondió a Sejin Kwon de Corea y el bronce fue para Yu Fei Li de China.

En la misma prueba, 5.000 m puntos, pero en los varones, el juvenil Diego Molina consiguió la medalla de bronce luego de ser superado por el ecuatoriano Joaquín Loyola, oro, y el chileno Gabriel Reyes, plata.

En el cierre de esta primera jornada Colombia consiguió una nueva medalla de plata con Luz Karime Garzón. En los 5.000 metros puntos mayores damas, los tres primeros lugares terminaron igualados en 8 unidades y las posiciones se definieron por el lugar del remate final.

La medalla de oro fue para la ecuatoriana Fernanda Moncada, la plata para Luz Karime y el bronce para la representante de China, Guo Dang.

Este domingo 14 de septiembre se estarán disputando las pruebas de los 500 metros + distancia y los 10.000 metros eliminación.

Así va el medallero del Mundial de Patinaje

POS País Oro Plata Bronce 1 Colombia 2 3 2 2 Ecuador 2 0 0 3 China Taipei 1 1 1 4 Chile 1 1 0 5 Corea 1 1 0 6 Italia 1 0 2 7 Francia 0 1 1 8 España 0 1 0 9 China 0 0 2

