Los tantos de Kylian Mbappé (14′), Álvaro Carreras (17′) y Jude Bellingham (35′) en el primer tiempo presagiaban una goleada histórica en el feudo blanco. No obstante, en la parte complementaria reaccionó Rayo Vallecano y el Madrid le…

Real Madrid le ganó 4-1 a Rayo Vallecano en la quinta fecha de la Liga de España 2026/27. El conjunto merengue volvió a la victoria en su torneo doméstico luego de lo que fue su inexpresada derrota 1-0 en Andalucía frente al Real Betis. Eso sí, viene de tener un debut con victoria en la UEFA Champions League.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Real Madrid volvió a la victoria en la Liga de España y le respira en la nuca al Barcelona

Los tantos de Kylian Mbappé (14′), Álvaro Carreras (17′) y Jude Bellingham (35′) en el primer tiempo presagiaban una goleada histórica en el feudo blanco. No obstante, en la parte complementaria reaccionó Rayo Vallecano y el Madrid le permitió un gol en el minuto 51 por la falta de actitud de algunos jugadores.

Publicidad

Le contamos: Linda Caicedo marcó un golazo con Real Madrid y fue protagonista contra Deportivo La Coruña

Gran primer tiempo del Real Madrid

Con un planteamiento agobiante en el campo contrario, los hombres de José Mourinho desplegaron un fútbol colectivo, ese que hace mucho tiempo no se veía en el teatro de La Castellana. Bernardo Silva, quien viene siendo emergente, fue pieza fundamental en ese engranaje merengue de Mou y sus jugadores.

El 3-0 con el que los dos equipos entraron a los vestuarios pudo haber sido más abultado. Sin embargo, el Madrid también sufrió de falta de efectividad. Una dolencia futbolística que ya lo ha aquejado en otros partidos de la actual temporada y que incluso le ha costado algunos puntos importantes en la liga.

Lea también: Así quedó la tabla de posiciones de la Champions League tras la primera fecha

Decepcionante segundo tiempo del Real Madrid

A pesar de las buenas sensaciones que dejó la primera mitad, apenas en el minuto 51, Rayo Vallecano descontó a través de Sergio Camello. El gol correspondió a un cambio de actitud en el equipo visitante que salió al campo de juego al Bernabéu a incomodar a los futbolistas blancos.

Y aunque tuvo diversas oportunidades de reducir la distancia a apenas un gol, Thibaut Courtois fue fundamental para mantener en pie el partido para el Real Madrid. Finalmente, Mbappé firmó su doblete con una anotación de gran factura en el 90+1. Ahora el reto será Elche en condición de visitante el martes.

Le sugerimos: Bayern Múnich goleó 5-0 al Bodo/Glimt y arrancó con fuerza en la Champions

¿Cómo va el Real Madrid en la Liga de España?

Aunque tiene un partido jugado más que el FC Barcelona, Madrid empata momentáneamente con el equipo azulgrana que ostenta puntaje perfecto. Habrá que esperar a ver si este domingo 13 de septiembre de 2026 (9:15 a. m.) Barça puede mantener el ritmo de victorias de visitante frente a Levante.

Eso sí, pase lo que pase al terminar la quinta jornada de la liga española, Real Madrid seguirá mínimo en la segunda plaza de la tabla de posiciones. Un aspecto importante en las aspiraciones del equipo merengue de ganarlo absolutamente todo en esta nueva temporada con José Mourinho al mando.

Le recomendamos: Brasil sorprendió con su nueva convocatoria tras el Mundial: regresos, nuevos y ausencias

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador