La Liga El Dorado arrancó con empate entre Zipa FC y León OP10

1/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 2/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 3/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 4/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 5/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 6/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 7/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 8/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 9/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño 10/10 La Liga El Dorado levantó el telón en Zipaquirá con un empate 1-1 entre Zipa FC y León OP10. El nuevo campeonato, impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, busca abrir oportunidades al talento colombiano. Foto: Jorge Londoño

La Liga El Dorado comenzó este domingo 25 de octubre con un empate 1-1 entre Zipa Fútbol Club y León OP10, en el estadio municipal Héctor ‘El Zipa’ González, de Zipaquirá. El encuentro, programado para las 3:00 de la tarde, marcó el estreno de una nueva competición que busca ampliar las oportunidades para los futbolistas colombianos.

El campeonato es impulsado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez, mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018. El exfutbolista lidera el proyecto desde la Institución de Fútbol Asociado (IFA), entidad organizadora de una iniciativa que pretende dar visibilidad al talento de municipios y departamentos con escasa representación en el fútbol profesional.

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Uno de los protagonistas de la jornada inaugural fue León OP10, institución presidida por el argentino Omar Sebastián Pérez, recordado por su trayectoria en Independiente Santa Fe. Su rival, Zipa FC, representó al municipio anfitrión en un escenario que reabrió sus puertas tras una renovación y que cuenta con capacidad aproximada para 2.500 espectadores.

La primera edición de la Liga El Dorado contará con siete participantes: Zipa FC, León OP10, Racing Club Fusagasugá, Guajira Fútbol Club, Inter de Santander, Caquetá Club Deportivo y Huila Fútbol Club. El formato contempla una fase de todos contra todos, tras la cual los dos mejores equipos disputarán una final de ida y vuelta para definir al primer campeón.

Más allá del empate que abrió el campeonato, la Liga El Dorado plantea un desafío de largo plazo: convertirse en una plataforma para futbolistas que buscan oportunidades de desarrollo y competencia. Sus organizadores aspiran a ampliar progresivamente la participación regional y consolidar un torneo que complemente los espacios existentes en el fútbol colombiano.

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