Dirigidos por el entrenador Tomás Díaz, los colombianos buscarán aprovechar su condición de locales para recuperar terreno en el Grupo E. Actualmente, ocupan la quinta posición con tres victorias y cinco derrotas, después de ocho partidos disputados entre la primera y segunda ronda. Esta vez tendrán al frente a dos de las selecciones mejor ubicadas de la clasificación: República Dominicana, con un registro de seis triunfos y dos caídas, y Estados Unidos.

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Los estadounidenses lideran la zona con siete victorias y una sola derrota, precisamente frente al conjunto dominicano. La importancia de esta ventana radica en la necesidad de sumar resultados positivos para mantener las aspiraciones mundialistas. De conseguir un triunfo en cada partido, Colombia elevaría su balance a cinco victorias y cinco derrotas, acercándose a la disputa por los puestos de clasificación, dependiendo también de otros resultados.

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Colombia va por la épica en baloncesto

Dos desafíos de alto nivel en territorio caleño. República Dominicana ha demostrado su fortaleza durante el clasificatorio. Entre sus actuaciones más destacadas figura la victoria 94-90 sobre Brasil en condición de visitante, resultado que terminó con el invicto del seleccionado brasileño en el torneo.

Por otro lado, Estados Unidos representa un nuevo desafío para el equipo nacional. En su enfrentamiento más reciente, disputado el 31 de agosto de 2026, los norteamericanos se impusieron 104-80 como locales. El regreso de esta confrontación a territorio colombiano tiene un antecedente especial.

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Colombia vs. Estados Unidos

El 30 de agosto de 2022, ambas selecciones se enfrentaron en el Coliseo Elías Chegwin de Barranquilla, donde la visita consiguió una victoria 95-77, durante los clasificatorios al Mundial de 2023. Un enfrentamiento con historia mundialista. La rivalidad deportiva también cuenta con un capítulo histórico que se remonta al 22 de agosto de 1982, cuando Colombia recibió a Estados Unidos durante la Copa del Mundo celebrada en nuestro país.

En aquella oportunidad, los estadounidenses ganaron 100-83 con una plantilla que incluía a Glenn ‘Doc’ Rivers, quien posteriormente desarrollaría una destacada trayectoria en la NBA. Aquel seleccionado norteamericano alcanzó la final del campeonato, pero terminó cayendo 95-94 frente a la Unión Soviética, en uno de los desenlaces más recordados de la historia mundialista. Ahora, más de cuatro décadas después, Cali volverá a ser escenario.

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Colombia y su ilusión de jugar el Mundial de Baloncesto

Esta vez con puntos importantes en juego para las aspiraciones de Colombia rumbo a Catar 2027. Cali, escenario de una ventana decisiva. El Coliseo Evangelista Mora volverá a recibir a la selección de Colombia en una instancia que exige concentración, compromiso y un alto nivel competitivo.

Con el respaldo de la afición vallecaucana, los dirigidos por Tomás Díaz intentarán sumar dos victorias que les permitan mejorar su posición en la tabla y mantener viva la ilusión de alcanzar una nueva Copa del Mundo de Baloncesto. Una cita en la que Colombia quiere estar y ser protagonista.

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