Colombia perdió la final del Mundial de Tejo 2026, e India volvió a llevarse la corona

La selección de Colombia de Tejo perdió la final del Mundial 2026 disputado en territorio nacional. India, que venía también de ganar la versión anterior, disputada en Bogotá, se impuso al seleccionado Tricolor que en cuatro ediciones no ha podido campeonar en su deporte nacional. El primer campeón fue Perú en la edición de 2023 y el segundo fue Suiza en 2024; todos estos torneos se disputaron en la capital colombiana, exactamente en el campo de La Embajada.

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Aunque el campeonato no tiene el reconocimiento de ninguna federación deportiva oficial, el evento ha cobrado mucha relevancia por tratarse del deporte nacional de Colombia. Además, sirve como un espacio de esparcimiento diplomático que este año se llevó a cabo desde el 2 de octubre y contó con la participación de 18 países con misiones diplomáticas en nuestro territorio. Aun así, las redes sociales le cobraron al equipo colombiano su derrota.

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🇮🇳🎯 ¡India gana el Mundial de Tejo 2026! 🇨🇴



¡Una maravillosa celebración del deporte, la amistad y la diplomacia cultural en Bogotá!



La Embajada de la India tuvo el placer de participar en el IV #MundialdeTejo, un torneo diplomático celebrado el 2 de octubre de 2026 que reunió… pic.twitter.com/1hfGGwn6F9 — India in Colombia (@IndiaEmbBogota) October 5, 2026

Colombia no pudo ganar la final del Mundial de Tejo

La Embajada de la India celebró su bicampeonato mundial, pero además agradeció la oportunidad de jugar tejo en la tierra del tejo para “tender puentes, compartir culturas y fortalecer los lazos de amistad” entre los países participantes. Para Colombia quedará la reflexión de que ni en el deporte nacional puede ganar.

Estas derrotas golpean el orgullo. La caída del equipo nacional frente a India en la final del Mundial de Tejo 2026 es una de ellas. No solo porque el equipo nacional perdió la definición: lo hizo en Bogotá, en un torneo construido alrededor de un deporte que Colombia considera propio desde hace siglos.

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🎯🇨🇴 Hoy acompañamos el lanzamiento de la cuarta edición del Mundial de Tejo, que se realizará el próximo 2 de octubre en La Embajada.



20 delegaciones se encontrarán alrededor de nuestro deporte nacional. pic.twitter.com/hcGXyz51Yg — Bogotá Turismo (@Bogota_Turismo) September 17, 2026

La tradición de Colombia con el tejo o turmeque

Colombia tenía una oportunidad particularmente simbólica: jugar la final en casa y, finalmente, levantar una copa que se le ha escapado en todas las ediciones. Pero India tenía otros planes y la delegación asiática terminó revalidando su título conseguido en la versión de 2025, jugada también en Bogotá.

El conocimiento de la tradición y la cultura colombiana ha convertido el tejo en mucho más que un juego. El turmequé forma parte de la historia del país, tiene raíces en el Altiplano Cundiboyacense y fue reconocido legalmente como deporte nacional. Por eso esta derrota contra India parece una contradicción histórica.

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#EmbaMexCol participó en la cuarta edición del Mundial de Tejo 🏆, organizado por @Bogota_Turismo, un encuentro que reunió en la capital a delegaciones de 16 países de América, Europa y Asia.



🧵(1/2) pic.twitter.com/1wapW0By2M — EmbaMex Colombia (@EmbaMexCol) October 6, 2026

¿Desde cuándo se juega turmeque en Colombia?

Hace más de 500 años, incluso desde antes de ser un país independiente, este territorio en América del Sur juega al tejo. Sus orígenes se remontan a la época precolombina, cuando fue creado y practicado por los indígenas muiscas que habitaban los suelos que hoy ocupan Cundinamarca y Boyacá.

No obstante, no fue hasta el 4 de septiembre de 2000 que el gobierno de Andrés Pastrana Arango reconoció el turmeque o tejo como deporte nacional. Esto es reconocido legalmente por la Ley 613 de 2000 que dotó al deporte de reconocimiento oficial ante Coldeportes (ahora Ministerio del Deporte) y el Comité Olímpico Colombiano (COI).

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🌎💥 ¡El mundo vino a jugar tejo en @Bogota!



Hoy comenzó la 4ª edición del Mundial de Tejo en Tejo La Embajada, con delegaciones de 16 países de América, Europa y Asia.



Una cancha de greda, una mecha encendida y una historia de más de 500 años que hoy cruza fronteras. 🇨🇴 pic.twitter.com/Zbu7oyHyjf — Bogotá Turismo (@Bogota_Turismo) October 2, 2026

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