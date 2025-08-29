Día Internacional del gamer, en el Movistar Game Club

El Movistar Game Club es uno de los escenarios con mejor infraestructura para disfrutar de los video juegos en el país. Foto: Movistar Game Club

Este viernes, “El Gamer Day” reunirá a fanáticos del gaming en el Movistar Game Club de Bogotá para participar en emocionantes partidas de Valorant (modo Deathmatch), disfrutar de juegos arcade y competitivos como Fall Guys, Subway Surfers, Jetpack Joyride, eFootball, Need for Speed, The King of Fighters, Just Dance, Paper Cup Challenge, además de vivir intensas batallas en la zona exclusiva de Beyblade.

El Movistar Game Club, en el barrio San Felipe, ha crecido en su primer año con más de 26.700 asistentes, ha organizado 42 torneos presenciales y ha llevado la pasión gamer a colegios, universidades y grandes eventos como SOFA 2024 y ComicCon 2025.

Además, Movistar estrena Xbox Game Pass Ultimate para sus usuarios pospago a través de la App Mi Movistar, brindando acceso a más de 400 títulos, multijugador en línea y juegos en la nube, gracias a esta alianza que enriquece la experiencia gamer en Colombia.

Adicionalmente, en Alianza con El Espectador, Movistar elegirá al Gamer del Año, quién será reconocido en la ceremonia más importante de la actividad física en Colombia, el Deportista del Año de El Espectador y Movistar 2025.

Más información e inscripciones en https://forms.gle/EueThQ82hzgvLMiA6

