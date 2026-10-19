Abejorral, Antioquia, fue el escenario de la sexta válida de la Copa Antioquia de MTB, una jornada que reunió a deportistas de diferentes edades y categorías. Un total de 234 ciclomontañistas representaron municipios como Abejorral, Amagá, Anserma (Caldas), Bello, Caldas, Cañasgordas, El Carmen de Viboral, Copacabana, El Retiro, El Santuario, Girardota, Guarne, Itagüí, La Estrella, La Unión, Medellín, Rionegro, Sabaneta, Yolombó, Yarumal y Bogotá.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La Copa Antioquia 2026 llegó a Abejorral: esto fue lo que dejó la sexta etapa

Algunos ciclistas también representaron a clubes y equipos como Aberrodar, Club Minero Amagá, El Retiro Sobre Ruedas-IMDER, Corporación Correcaminos El Retiro, Valeria Montrex, MTC Botero Bikes, Tourmalet, GW ERCO Sportfitness, Inder Girardota, Club de Ciclismo Cañas, Astranova, entre otros. La participación de deportistas locales y visitantes ratificó el alcance regional de la Copa y su aporte al desarrollo del ciclismo de montaña en el país.

Publicidad

Le podemos recomendar: Luis Eduardo Urquijo se clasificó al Mundial Ultraman Hawái 2027

Sexta etapa de la Copa Antioquia

La jornada comenzó con condiciones lluviosas, pero el clima mejoró con el paso de las horas y permitió el desarrollo de las competencias. El agua de la noche anterior dejó algunos sectores pantanosos, un ingrediente adicional para una pista que exigió técnica, resistencia y concentración para todos.

El circuito contó con 3,2 kilómetros de recorrido, combinando un trazado urbano con zonas de mangas y terrenos húmedos. Los duros ascensos y los descensos técnicos pusieron a prueba las capacidades de los participantes, que debieron afrontar cada sector con mucha precisión y fortaleza física.

Le puede interesar

No se pierda: Colombia conquistó su título 23 en el Mundial de Patinaje de Velocidad

La Copa Antioquia en Abejorral

Más allá de la competencia, uno de los grandes protagonistas fue el público. Los habitantes de Abejorral salieron a las calles y se asomaron a sus balcones para animar a los ciclistas durante el recorrido. Los aplausos, los gritos de aliento y el entusiasmo de las familias transformaron la válida en una celebración.

La presencia de niños, jóvenes y adultos en las diferentes categorías también destacó el carácter formativo e incluyente del MTB, una disciplina que continúa ganando espacios y acercando nuevas generaciones al ciclismo antioqueño. Ahora, la Copa Antioquia de MTB se prepara para su última cita.

Lea también: Media Maratón de Rionegro 2026: fecha, recorridos y premios de la carrera

¿Cuándo termina la Copa Antioquia 2026?

El próximo 1 de noviembre de 2026, Copacabana será sede de la séptima y última válida. Una jornada decisiva en la que se conocerán los campeones generales de cada categoría. Con el final cerca, los ciclistas afrontarán la última competencia con el objetivo de cerrar la temporada en lo más alto.

Estos fueron los resultados de la sexta etapa de la Copa Antioquia 2026, divididos por categoría. Se espera un cierre de infarto en el que cada atleta dé lo mejor de sí mismo para coronarse campeón en su división. Además, algunos registros están muy parejos entre los mejores clasificados de la competencia.

Le puede interesar: El boxeo colombiano inicia en México su camino hacia los Panamericanos de Lima 2027

Resultados de la sexta etapa de la Copa Antioquia

Open Damas (17 años y más)

Daniela Gaviria Ramírez — GW ERCO Sportfitness / Club Minero Amagá — 57:21. Tatiana Ruiz — Girardota — 1:06:38. Lina Marcela Vallejo Ríos — El Retiro Sobre Ruedas — IMDER — 1:08:44.

Infantil A damas (8 a 10 años)

Lucía Vargas González — Correcaminos Yolombó — 15:28. Aitana Victoria Rodríguez Graciani — Valeria Montrex – Yak Brake — 14:20. Celeste Manco Echavarría — Club de Ciclismo Cañas — 13:48.

Infantil A varones (8 a 10 años)

Emiliano Ocampo Muñoz — Aberrodar — 27:57. Ángel David Díaz — Correcaminos — 28:26. Sneider Vanegas Mejía — Valeria Montrex — 28:42.

Infantil B damas (11 a 12 años)

Sammy Liseth García Tabares — Club Minero Amagá — 26:13. Luciana Carvajal Graciano — Club Cicliamo Cañas — 27:41. María Antonia Hoyos Giraldo — Club Ciclismo Cañas — 28:01.

Infantil B varones (11 a 12 años)

Dylan Cardona Vallejo — El Retiro Sobre Ruedas-IMDER — 24:33. Dilan Stiven Herrera — Corporación Correcaminos El Retiro — 25:28. Jerónimo Arenas — Aberrodar — 25:46.

Prejuvenil A damas (13 a 14 años)

Stefanny Higuita Guisao — Valeria Montrex — 48:39. Ana Lucía García Berrío — Club MTC Botero Bikes — 52:20. Antonia Rivera Rodríguez — Club Valeria Montrex — 54:00.

Prejuvenil A varones (13 a 14 años)

David Arias Muriel — Team Sistecrédito / Club Minero Amagá — 41:29. Pablo Ardila Muñoz — Avinal – Carmen de Viboral — 43:41. Salomón González Torres — Valeria Montrex — 43:58.

Prejuvenil B damas (15 a 16 años)

Sofía Castrillón Palacio — Tourmalet Fundación — 53:58. María Isabel Chica Rojas — Club Aberrodar — 54:29. Juanita González Cadavid — Valeria Montrex — 55:15.

Prejuvenil B varones (15 a 16 años)

Emmanuel Morales Otálvaro — GW ERCO Sportfitness — 47:21. Jerónimo Flórez Bedoya — El Retiro Sobre Ruedas — IMDER — 50:50. Emanuel Toro Botero — El Retiro Sobre Ruedas — IMDER — 51:33.

Junior varones (17 a 18 años)

1. Santiago Quintero Arango — GW ERCO Sportfitness — 1:03:17.

2. Miguel Paredes — Astranova Bikehouse — 1:04:08.

3. Genaro Ramírez Botero — Team Astranova — 1:06:01.

Senior (19 a 29 años)

José Manuel Valencia — Inder Girardota — 47:42. Emmanuel Bedoya Montoya — Club MTC Botero Bikes — 49:52. Cristian Tamayo Montoya — Club MTC Botero Bikes — 51:17. Máster

A varones (30 a 39 años)

Jonathan Puerta Uribe — Specialized Indiana — 58:37. Juan Alberto Munera Alzate — MTC Botero Bikes — 1:00:02. Juan Esteban Londoño Montoya — Club Minero Amagá — 1:02:46.

Máster B varones (40 a 49 años)

Javier Rendón — Independiente — 52:49. Héctor Pérez — GW Shimano — 53:29. Mauricio González Márquez — Independiente — 53:47.

Máster C varones (50 años y más)

Heriberto Mario Valencia Londoño — Club no reportado — 46:10. Rodrigo Ortega — Corporación Correcaminos El Retiro — 47:31. Mario Botero — El Retiro Sobre Ruedas — IMDER — 48:18.

Open varones (19 a 29 años)

Jerónimo Bedoya — GW ERCO — 1:02:45. Juan Manuel Baena Restrepo — Valeria Montrex — 1:11:03. Juan Andrés Morales Suaza — El Retiro Sobre Ruedas — IMDER — 1:13:27.

Categoría del pueblo (edad abierta)

Brayan Patiño — Aberrodar — 36:25. Vianey López — Aberrodar — 37:36. Jhon Mauricio Gutiérrez — Aberrodar — 46:05.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador