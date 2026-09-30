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Los nombres que marcan el camino olímpico de Colombia rumbo a Los Ángeles 2028

Tras los Juegos Suramericanos, y superados también los Bolivarianos y Centroamericanos, los esfuerzos de la delegación nacional se concentran en los Panamericanos del próximo año. Ese será un termómetro importante para saber con qué llegaremos, en dos años, a los Juegos Olímpicos.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
30 de septiembre de 2026 – 01:03 p. m.
Colombia rumbo a Los Ángeles 2028 tiene en Ángel Barajas a una de sus principales cartas.
Ángel Barajas, el referente de la gimnasia colombiana.
Foto: Comité Olímpico Colombiano

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Colombia rumbo a Los Ángeles 2028 empieza a mostrar sus primeras cartas. Los Juegos Suramericanos de Santa Fe, que terminaron el pasado fin de semana, cerraron otro capítulo importante de un ciclo en el que la delegación nacional ya pasó por los Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 y los Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026. El balance más reciente dejó a Colombia tercera en Santa Fe, con 69 oros, 61 platas y 62 bronces, pero detrás de las 192 medallas aparecen nombres que empiezan a dar pistas sobre lo que puede construirse…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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