La selección Sub-17 de Colombia anunció a sus 21 elegidos para el Mundial de Catar 2026

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Colombia ya tiene listo su equipo para afrontar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El entrenador Fredy Hurtado dio a conocer la lista definitiva de los 21 futbolistas que disputarán la cita orbital, a la que el equipo nacional llegará con el impulso de haberse coronado campeón del Sudamericano de la categoría. La convocatoria fue anunciada este miércoles 11 de noviembre por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) a través de sus canales oficiales.
Entre los nombres más destacados aparece el mediocampista Samuel Martínez, de Atlético Nacional, quien se convirtió en uno de los jugadores de mayor proyección del equipo y ya tiene asegurado su futuro en el fútbol europeo. Fue fichado por Liverpool y se incorporará al club inglés en la temporada 2027/28. Otro de los futbolistas llamados a tener protagonismo es José Escorcia, delantero de Atlético Nacional y una de las grandes figuras del título sudamericano.
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Convocados de la selección Sub-17 de Colombia
Arqueros
- Luigi Ortiz | Deportivo Cali
- Camilo Blandón | CD Estudiantes FC
- Samuel Martínez Córdoba | Envigado
Defensores
- Juan Moreno | Atlético Nacional
- Santiago Vallecilla | Deportivo Cali
- Edwin Estrella | CF Arco Zaragoza
- Anderson Murillo | Deportivo Independiente Medellín
- Weiner Martínez | Envigado
- Juan Fori | CD Estudiantes FC
Mediocampistas
- Simón Rojas | Atlético Nacional
- Samuel Martínez Valencia | Atlético Nacional
- Eider Carrillo | Independiente del Valle
- Gorka Abascal | Real Madrid
- Jacky Muñoz | Barranquilla FC
- Santiago Romaña | Fortaleza
- Miguel Agámez | Atlético Junior
- Luis Maturana | Deportivo Independiente Medellín
- José Escorcia | Atlético Nacional
Delanteros
- Adrián Mosquera | Deportivo Independiente Medellín
- Matías Caicedo | Atlético Huila
- Edwin Echeverría | Atlético Nacional
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Las figuras de la selección Sub-17 de Colombia
José Escorcia marcó cuatro goles y entregó dos asistencias en el Campeonato Sudamericano. Su actuación más destacada llegó en las semifinales, cuando anotó un doblete frente a Brasil, y también consiguió marcar en la final contra Argentina. Además, Gorka Abascal, jugador de las divisiones inferiores del Real Madrid, también llama la atención en la lista de Fredy Hurtado. Su presencia representa uno de los aspectos llamativos de la convocatoria nacional.
El futbolista forma parte del proceso de formación de uno de los clubes más reconocidos del mundo y eligió representar a Colombia en esta categoría. Esta nómina también refleja el trabajo de formación de distintos equipos del país. Independiente Medellín, Deportivo Cali, Envigado, Barranquilla FC, Fortaleza y especialmente Atlético Nacional aportan varios jugadores al seleccionado. Entre ellos, la gran estrella Samuel Martínez, quien ya suma minutos en primera.
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La selección Sub-17 de Colombia en Catar 2026
La Copa del Mundo de la categoría se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. Colombia quedó ubicada en el grupo L, junto a Japón, Honduras y Serbia, tres rivales frente a los que buscará avanzar a la siguiente fase y confirmar las buenas sensaciones que dejó durante el Sudamericano.
El primer compromiso de la Tricolor será frente a Japón, el sábado 21 de noviembre, a las 7:30 a. m., hora colombiana. En la segunda jornada, el martes 24, se medirá con Honduras desde las 10:30 a. m. Finalmente, cerrará la fase de grupos contra Serbia, el viernes 27 de noviembre, a las 8:00 a. m. Los tres partidos se jugarán en el complejo Aspire Zone. La delegación colombiana viajará a Doha el próximo 16 de noviembre para completar la preparación para su debut.
Para Hurtado, el reto será trasladar al escenario mundialista el funcionamiento colectivo que le permitió a Colombia conquistar el Sudamericano. La base del equipo campeón se mantiene y ahora tendrá la oportunidad de medirse con selecciones de mayor envergadura, en un torneo que representa una vitrina para el desarrollo de los jóvenes futbolistas. El objetivo inmediato será superar la fase de grupos. Sin embargo, el antecedente continental y la presencia de jugadores con experiencia en el fútbol profesional alimentan la expectativa de competir por el título frente a las mejores selecciones juveniles del planeta.
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