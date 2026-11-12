Colombia ya tiene listo su equipo para afrontar la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El entrenador Fredy Hurtado dio a conocer la lista definitiva de los 21 futbolistas que disputarán la cita orbital, a la que el equipo nacional llegará con el impulso de haberse coronado campeón del Sudamericano de la categoría. La convocatoria fue anunciada este miércoles 11 de noviembre por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) a través de sus canales oficiales.

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La selección Sub-17 de Colombia anunció a sus 21 elegidos para el Mundial de Catar 2026

Entre los nombres más destacados aparece el mediocampista Samuel Martínez, de Atlético Nacional, quien se convirtió en uno de los jugadores de mayor proyección del equipo y ya tiene asegurado su futuro en el fútbol europeo. Fue fichado por Liverpool y se incorporará al club inglés en la temporada 2027/28. Otro de los futbolistas llamados a tener protagonismo es José Escorcia, delantero de Atlético Nacional y una de las grandes figuras del título sudamericano.

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🚨 Lista oficial de convocados por Colombia 🇨🇴 al Mundial Sub-17. Se quedaron por fuera:



🟢 Cristian Arboleda (#AtléticoNacional)

🟢 Nicolás Bernal (#AtléticoNacional)

🟠 Juan J. Palacio (#Envigado)

🦁 Juan P. Mosquera (#SantaFe)

😎 Adrián Mosquera (#FortalezaFC)



👀… pic.twitter.com/rRaQnPDhkh — Pipe Sierra (@PSierraR) November 11, 2026

Convocados de la selección Sub-17 de Colombia

Arqueros

Luigi Ortiz | Deportivo Cali

Camilo Blandón | CD Estudiantes FC

Samuel Martínez Córdoba | Envigado

Defensores

Juan Moreno | Atlético Nacional

Santiago Vallecilla | Deportivo Cali

Edwin Estrella | CF Arco Zaragoza

Anderson Murillo | Deportivo Independiente Medellín

Weiner Martínez | Envigado

Juan Fori | CD Estudiantes FC

Mediocampistas

Simón Rojas | Atlético Nacional

Samuel Martínez Valencia | Atlético Nacional

Eider Carrillo | Independiente del Valle

Gorka Abascal | Real Madrid

Jacky Muñoz | Barranquilla FC

Santiago Romaña | Fortaleza

Miguel Agámez | Atlético Junior

Luis Maturana | Deportivo Independiente Medellín

José Escorcia | Atlético Nacional

Delanteros

Adrián Mosquera | Deportivo Independiente Medellín

Matías Caicedo | Atlético Huila

Edwin Echeverría | Atlético Nacional

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🔗 https://t.co/LrGnWbZ9XN… pic.twitter.com/C598hmkb5Q — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) November 11, 2026

Las figuras de la selección Sub-17 de Colombia

José Escorcia marcó cuatro goles y entregó dos asistencias en el Campeonato Sudamericano. Su actuación más destacada llegó en las semifinales, cuando anotó un doblete frente a Brasil, y también consiguió marcar en la final contra Argentina. Además, Gorka Abascal, jugador de las divisiones inferiores del Real Madrid, también llama la atención en la lista de Fredy Hurtado. Su presencia representa uno de los aspectos llamativos de la convocatoria nacional.

El futbolista forma parte del proceso de formación de uno de los clubes más reconocidos del mundo y eligió representar a Colombia en esta categoría. Esta nómina también refleja el trabajo de formación de distintos equipos del país. Independiente Medellín, Deportivo Cali, Envigado, Barranquilla FC, Fortaleza y especialmente Atlético Nacional aportan varios jugadores al seleccionado. Entre ellos, la gran estrella Samuel Martínez, quien ya suma minutos en primera.

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Liverpool have agreed a deal to sign Samuel Martinez from Atletico Nacional. 🔴✍️



The 17-year-old attacking midfielder will join the Reds' Academy ranks ahead of the 2027-28 season, after a move to bring him to the club was completed. 🔗 https://t.co/SoQtjFY7Bw pic.twitter.com/PzTi4kVsU5 — The LFC Academy (@LFCAcademyX) July 21, 2026

La selección Sub-17 de Colombia en Catar 2026

La Copa del Mundo de la categoría se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre de 2026. Colombia quedó ubicada en el grupo L, junto a Japón, Honduras y Serbia, tres rivales frente a los que buscará avanzar a la siguiente fase y confirmar las buenas sensaciones que dejó durante el Sudamericano.

El primer compromiso de la Tricolor será frente a Japón, el sábado 21 de noviembre, a las 7:30 a. m., hora colombiana. En la segunda jornada, el martes 24, se medirá con Honduras desde las 10:30 a. m. Finalmente, cerrará la fase de grupos contra Serbia, el viernes 27 de noviembre, a las 8:00 a. m. Los tres partidos se jugarán en el complejo Aspire Zone. La delegación colombiana viajará a Doha el próximo 16 de noviembre para completar la preparación para su debut.

Para Hurtado, el reto será trasladar al escenario mundialista el funcionamiento colectivo que le permitió a Colombia conquistar el Sudamericano. La base del equipo campeón se mantiene y ahora tendrá la oportunidad de medirse con selecciones de mayor envergadura, en un torneo que representa una vitrina para el desarrollo de los jóvenes futbolistas. El objetivo inmediato será superar la fase de grupos. Sin embargo, el antecedente continental y la presencia de jugadores con experiencia en el fútbol profesional alimentan la expectativa de competir por el título frente a las mejores selecciones juveniles del planeta.

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¡GOLEADA Y CAMPEONES 🏆 !



La Selección Colombia 🇨🇴 derrotó a Argentina 🇦🇷 por marcador de 4-0 y se consagró en el Sudamericano Sub-17 ⚽ #GolCaracol #SiempreFutbol 🤩 pic.twitter.com/gOAKWRDQPs — Gol Caracol (@GolCaracol) April 20, 2026

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