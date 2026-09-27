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Néstor Lorenzo en la selección de Colombia: la promesa de renovación y el camino a 2030

Colombia jugó contra México el primero de los tres partidos amistosos de la fecha FIFA de septiembre. Fue el capitulo inicial, tras la Copa del Mundo, de la segunda parte del ciclo del entrenador argentino al mando de la Tricolor.

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Fernando Camilo Garzon Gomez
27 de septiembre de 2026 – 09:00 a. m.
Néstor Lorenzo, en la selección de Colombia, empezó la segunda etapa de su ciclo al mando de la Tricolor.
Néstor Lorenzo, durante una rueda de prensa de la selección de Colombia.
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

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Superada la frustración que dejó la eliminación por penaltis contra Suiza en los octavos de final del Mundial de 2026, la Tricolor vuelve a empezar. Néstor Lorenzo, en la selección de Colombia, sigue al frente y su segundo ciclo arranca con una promesa inevitable: renovación. Su primera convocatoria después de la Copa del Mundo ya muestra el tamaño del cambio que quiere empezar a explorar. De los 26 futbolistas que estuvieron en el Mundial, solamente 11 aparecen en esta lista. Hay 15 nombres distintos y, aunque no todos son realmente nuevos…

Por Fernando Camilo Garzon Gomez

fgarzon@elespectador.com

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Comentarios
  • JUAN CARLOS(90619)Hace 53 minutos
    Una verdadera renovación inicia con el cambio del cuerpo técnico. Con Lorenzo no se logrará nada sobresaliente, clasificar con un nivel irregular a un nuevo mundial que ahora no tiene nada extraordinario y resultados discretos en competiciones internacionales (titulos cero).
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