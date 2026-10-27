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Colombia depende más del gas importado: qué puede pasar con el suministro y los precios

La nueva contingencia en la regasificadora de Cartagena coincide con la decisión de Ecopetrol de declarar desiertos sus procesos para contratar gas natural licuado a cinco años. Campetrol advierte que Colombia tendrá que importar durante al menos cinco años y que el costo para los usuarios podría aumentar considerablemente.

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Redacción Economía
Gas importado en Colombia a través de SPEC.
Colombia importa gas por SPEC desde 2016.
Foto: Photographer: Carlos Parra Rios/ - Carlos Parra Rios

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Colombia acaba de recibir otro recordatorio de su dependencia del gas importado. Una falla técnica en la regasificadora de Cartagena obligó al Gobierno a declarar un racionamiento programado desde el 26 de octubre, mientras los trabajos correctivos reducen temporalmente la capacidad de la terminal. La medida no implica necesariamente cortes para los hogares, pero expone la importancia de una infraestructura de la que depende el abastecimiento nacional.

El episodio llega pocos días después de que Ecopetrol declarara desiertos sus procesos para…

Por Redacción Economía

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Comentarios
  • Guillermo(n5sqs)Hace 2 horas
    Resultado de las fantásticas politicas públicas de "decrecimiento" de Irene & Hildebrando Vélez, que el megalómano de Petro dió por ciertas sin contrastación alguna. Hace 4 años importabamos el 3-5% de gas ahora el 35-40%. La responsabilidad es del Pacto Histórico y su efecto es netamente electoral en 2027 como debe ser en las modernas democracias.
  • Brayan Tibocha(jbw8b)Hace 3 horas
    Todo gracias a la pésima política energética del tusi cocaíno borrachín drogadicto degenerado sugar daddy put añero 40+ chicas malas nauseabundo y mala vida de Gustavo Petro.
  • Olegario(51538)Hace 3 horas
    Pero estamos contribuyendo a la disminución del calentamiento global, según las directrices del Calígula intergaláctico y de la “experta” en minas Irene Vélez.
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