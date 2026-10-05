Comercio digital: Colombia gana terreno en la exportación de servicios

Ya no se habla únicamente del comercio de bienes y servicios, sino también de comercio digital, pues la digitalización está transformando la manera en la que se comercializa a través de las fronteras. Para Colombia y los demás países de América Latina y el Caribe, esto también representa una oportunidad para ampliar sus mercados y vender servicios a otros países. Entre 2005 y 2024, las ventas externas de servicios entregados por vía digital desde la región se multiplicaron casi por cinco: pasaron de USD 18.500 millones a USD 87.700 millones.

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Según algunas instituciones económicas como el FMI, la OCDE, la UNCTAD y la OMC, el comercio digital abarca todo intercambio internacional realizado por medios digitales, dividiéndose en dos categorías: pedido y suministro. El comercio pedido por medios digitales (comercio electrónico) se refiere a las compras o ventas de bienes y servicios realizadas a través de redes informáticas diseñadas para hacer pedidos. El comercio suministrado digitalmente comprende las transacciones entregadas a distancia por medios electrónicos, como los servicios informáticos, bancarios, educativos o centros de llamadas.

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Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determina que la digitalización transformó de raíz la manera de comerciar: hizo más fáciles y baratas las transacciones, amplió lo que se puede vender y permitió que más empresas y personas participen en el comercio mundial.

Los servicios que se entregan por medios digitales, como los centros de llamadas, los servicios informáticos y la educación en línea, han crecido a gran velocidad en todo el planeta. Entre 2005 y 2024, sus exportaciones a nivel mundial se han multiplicado casi por cuatro llegando a USD 4,78 billones. Esto llegó a representar el 14,8 % de las exportaciones mundiales de bienes y servicios. Ese ritmo estuvo por encima del de las ventas de bienes (4,5 %) y de otros servicios (4,9 %), esto muestra el peso creciente del comercio digital en la economía global.

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Ahora bien, entre 2005 y 2024, las ventas externas de servicios entregados por vía digital desde América Latina y el Caribe se multiplicaron casi por cinco: pasaron de USD 18.500 millones a USD 87.700 millones. En 2024 lideró Brasil, con USD 29.400 millones, seguido de México (USD 15.200 millones), Costa Rica (USD 8.600 millones) y Argentina (USD 8.000 millones). Economías más pequeñas de la región también avanzaron con rapidez desde 2005, como República Dominicana (USD 2.000 millones), Nicaragua (USD 316 millones) y Belice (USD 227 millones).

Con respecto a Colombia, en 2024, los servicios suministrados digitalmente representaron el 30 % de sus exportaciones totales de servicios, a diferencia de 2005 cuando fueron del 16 %. Además, el país se posiciona como el tercer mercado de la región con mayor tráfico web entrante a plataformas de comercio electrónico, con más de 72 millones de visitas en 2023

El comercio digital tiene varias repercusiones o impactos, según el informe, este amplía los mercados disponibles para las empresas y de cierta forma les permite balancear la demanda con la oferta. Pero también puede influir en los consumidores al ofrecer una mayor variedad de bienes y servicios.

“Se ha demostrado que un aumento del 1 % en las exportaciones de servicios digitales produce un aumento del PIB per cápita de un 0,78 % en los países emergentes y un 0,34 % en los países en desarrollo. Esto sugiere que el comercio digital puede generar dividendos de crecimiento y servir como ‘trampolín para el crecimiento’, como sucedió con las industrias manufactureras en las últimas décadas”, sostiene el BID.

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También plantean que el incremento de este comercio puede facilitar el empleo, al crear nuevas posibilidades de trabajo en pequeñas empresas, por ejemplo, que aprovechan la digitalización para tener otros métodos de venta.

En últimas, el informe determina que los países en la región han intensificado su participación en el comercio digital, ya sea con ampliaciones de acceso a banda ancha, pero también con el fortalecimiento de las habilidades digitales o incluso con la modernización de las aduanas.

Sin embargo, sugieren que los cambios se realicen más rápido, teniendo en cuenta las capacidades técnicas que se tienen. “Es preciso acelerar el ritmo y la escala de los cambios para ponerse al día con las tendencias globales y asegurarse de que redunden en beneficio de todos los países y las personas”, afirma el BID.

¿Cómo hacerlo? El BID propone mejorar la cooperación, la coordinación y el intercambio de conocimiento entre los países de América Latina y el Caribe y con otras regiones. También plantea fortalecer las habilidades digitales y técnicas de los trabajadores, apoyar a los emprendimientos que quieran participar en el comercio digital y mejorar su acceso a financiación. A esto se suma la necesidad de fortalecer la relación entre universidades, empresas e instituciones de investigación para facilitar la transferencia de tecnología.

El organismo también considera necesario mejorar la forma en que los países miden el comercio digital, pues contar con estadísticas comparables permitiría conocer mejor qué sectores están creciendo y dónde están las oportunidades. La inteligencia artificial, además, puede ayudar a reducir costos relacionados con el comercio, mejorar procesos aduaneros y facilitar que más servicios puedan prestarse a distancia.

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