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El factor Trump en el dólar: qué hay detrás de la caída y los efectos para Colombia

Las decisiones de Donald Trump han debilitado el dólar a nivel mundial. Las finanzas de Colombia han salido beneficiadas en este escenario. Le explicamos cuáles son los factores que han llevado la tasa de cambio alrededor de los COP 3.700 y los riesgos en el panorama.

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Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
22 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
El índice DXY cayó casi 10 % en 2025.
El índice DXY cayó casi 10 % en 2025.
Foto: Bloomberg - Paul Yeung

Hace cuatro años, ad portas de las elecciones, se vaticinaba que el dólar en Colombia podría llegar a los COP 5.000 si Gustavo Petro se convertía en presidente. Hoy, la tasa de cambio está cerca de los COP 3.700. Si bien a finales de 2022 la moneda llegó al punto máximo que predecían los análisis pesimistas, en parte por la incertidumbre política, lo cierto es que el factor Petro no ha sido lo que en su momento advirtieron las proyecciones.

Anticipar el comportamiento del dólar no es posible porque depende de múltiples factores...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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