Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La economía colombiana creció más de lo esperado, ¿qué tan sólidas son las bases?

El PIB creció 3,5 % en el segundo trimestre, superando casi todas las proyecciones del mercado. Según los analistas, hay buenas señales, pero preocupa que el principal motor sea el gasto público. Claves para leer el dato.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
18 de agosto de 2026 - 11:03 p. m.
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una caída de 2,1 % en el segundo trimestre del año, principalmente por el desempeño de cultivos agrícolas.
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una caída de 2,1 % en el segundo trimestre del año, principalmente por el desempeño de cultivos agrícolas.
Foto: María Camila Ramírez Cañón

El producto interno bruto de Colombia creció 3,5 % en el segundo trimestre de 2026. Para entender la dimensión de esta cifra, tenga en cuenta que los últimos datos más altos para un segundo trimestre se registraron en la pospandemia: 2021 (18,4 %) y 2022 (12,4 %), por el efecto rebote y en medio de un aumento sin precedente en el consumo. Antes de estos dos picos, el último registro más alto es el de 2013 (5,4 %).

La cifra estuvo por encima de la mayoría de las expectativas del mercado. La encuesta mensual de expectativas de analistas...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PIB

Economía

Economía colombiana

Gasto público

Minería

Agricultura

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.