La economía colombiana creció más de lo esperado, ¿qué tan sólidas son las bases?

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca registró una caída de 2,1 % en el segundo trimestre del año, principalmente por el desempeño de cultivos agrícolas. Foto: María Camila Ramírez Cañón

El producto interno bruto de Colombia creció 3,5 % en el segundo trimestre de 2026. Para entender la dimensión de esta cifra, tenga en cuenta que los últimos datos más altos para un segundo trimestre se registraron en la pospandemia: 2021 (18,4 %) y 2022 (12,4 %), por el efecto rebote y en medio de un aumento sin precedente en el consumo. Antes de estos dos picos, el último registro más alto es el de 2013 (5,4 %).

La cifra estuvo por encima de la mayoría de las expectativas del mercado. La encuesta mensual de expectativas de analistas...