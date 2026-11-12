Ecopetrol mantiene la recuperación: ganó COP 4,75 billones en el tercer trimestre

La recuperación continúa, aunque las utilidades fueron inferiores a las del trimestre anterior. Entre abril y junio, Ecopetrol había ganado COP 6,06 billones, de manera que el resultado de julio a septiembre…

Los días de tumbos financieros de Ecopetrol quedan cada vez más atrás en el retrovisor. Este jueves 12 de noviembre, la petrolera estatal reportó utilidades por COP 4,75 billones durante el tercer trimestre de 2026. La cifra representa un aumento de 85,6 % frente al mismo periodo de 2025, cuando las ganancias fueron de COP 2,56 billones.

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La recuperación continúa, aunque las utilidades fueron inferiores a las del trimestre anterior. Entre abril y junio, Ecopetrol había ganado COP 6,06 billones, de manera que el resultado de julio a septiembre representa una caída de 21,5 %. Los ingresos llegaron a COP 35,06 billones, 17,5 % más que un año atrás, y el EBITDA alcanzó COP 15,87 billones, un crecimiento de 28,8 %.

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El resultado llega acompañado de un cambio en la dirección de la compañía. Joaquín Gutiérrez Caballero asumió la presidencia el 28 de septiembre y, en el informe, presentó las prioridades de lo que denomina "Un nuevo Ecopetrol".

Su apuesta está en fortalecer la competitividad, mejorar la generación de caja y "recuperar la confianza del mercado".

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El petróleo ayudó, pero la refinación marcó la diferencia

El barril de Brent promedió USD 91,3 durante el trimestre, un aumento de 33,9 % frente al mismo periodo del año pasado. El mayor precio de venta de la canasta de crudos y productos tuvo un efecto positivo de COP 11,4 billones sobre los ingresos de Ecopetrol. La apreciación del peso colombiano, por el contrario, restó COP 5,9 billones, mientras que los menores volúmenes vendidos tuvieron un efecto negativo cercano a COP 1 billón.

La refinación también tuvo un papel decisivo. El margen bruto integrado de las refinerías llegó a USD 45,6 por barril, el registro trimestral más alto de la compañía. En Cartagena alcanzó USD 55,8 y en Barrancabermeja fue de USD 35,3. El resultado estuvo favorecido por los mejores precios internacionales de los combustibles refinados.

En las cuentas del negocio, el cambio fue considerable. El EBITDA de refinación y petroquímica pasó de COP 783.000 millones en el tercer trimestre de 2025 a COP 4,125 billones este año. La utilidad neta, que había sido negativa en COP 178.000 millones, llegó a COP 2,247 billones.

No todo fue favorable. Los mantenimientos programados en Barrancabermeja redujeron la disponibilidad de productos y obligaron a aumentar las importaciones de combustibles para atender la demanda nacional. Las compras de productos importados crecieron 41,7 % frente al mismo trimestre de 2025. Aun así, los mejores márgenes permitieron que la refinación fuera uno de los principales motores del resultado.

Entre enero y septiembre, Ecopetrol acumuló utilidades por COP 13,709 billones, un aumento de 82,7 % frente al mismo periodo del año pasado. Los ingresos sumaron COP 103,887 billones y el EBITDA llegó a COP 47,003 billones.

Brava mejora la producción reportada, pero no elimina las caídas

Ecopetrol reportó una producción promedio de 747.300 barriles equivalentes de petróleo por día durante el tercer trimestre, 0,5 % menos que un año atrás. Sin embargo, ese dato incluye el 100 % de la producción de Brava Energía, compañía brasileña de la que la petrolera adquirió el 51 % en agosto.

La incorporación de Brava sumó cerca de 38.600 barriles equivalentes diarios a las cifras consolidadas. Si se descuenta la participación que corresponde a los otros accionistas, la producción atribuible a Ecopetrol fue de aproximadamente 728.400 barriles diarios. Bajo esa medición, la caída anual fue de 3 %.

Ahora, acá una precisión: la compra mejoró el consolidado, pero no solucionó que los campos que ya tenía hayan recuperado sus niveles anteriores. La compañía reportó menor producción en Permian, en Estados Unidos, declinación natural de campos de gas y restricciones para el manejo de agua en los Llanos. Por tipo de hidrocarburo, el crudo creció 1,8 %, mientras que el gas y los productos blancos cayeron 8,6 %.

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Reservas y gas, entre las prioridades de la nueva dirección

El abastecimiento de gas es uno de los retos que recibe Gutiérrez. Las ventas locales de gas natural disminuyeron 22,3 % frente al tercer trimestre de 2025, por menores cantidades contratadas en Cusiana-Cupiagua, vencimientos de contratos y menor disponibilidad de producción.

En el informe, el presidente afirmó que la compañía buscará "aumentar las reservas priorizando los barriles rentables", retomar la exploración y evaluar oportunidades de crecimiento dentro y fuera de Colombia.

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Los resultados exploratorios muestran avances, aunque todavía insuficientes para resolver las necesidades de suministro. En los primeros nueve meses del año se perforaron nueve pozos: tres fueron exitosos, cinco no tuvieron resultados positivos y uno continúa en evaluación. Entre los hallazgos están Copoazú-1 y Sandía-1, en el Caribe costa afuera, que reforzaron el potencial gasífero de esa zona.

Mientras proyectos como Sirius avanzan en sus trámites ambientales y sociales, Ecopetrol prepara alternativas de importación. La regasificadora del Pacífico reportaba un avance de 90 % y tenía como fecha probable de inicio de operaciones finales de noviembre de 2026. La iniciativa del Caribe registraba 53,5 % y esperaba entrar en operación en febrero de 2027.

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Pero conseguir la infraestructura no resuelve por sí solo el problema. Ecopetrol declaró desiertos sus procesos para comprar gas natural licuado destinado a Puerto Bahía y Buenaventura, pues las ofertas recibidas no permitían estructurar operaciones competitivas y rentables. La empresa sigue buscando alternativas, mientras el país necesita cubrir una oferta nacional que viene disminuyendo.

El FEPC y la deuda siguen presionando las cuentas

La otra prioridad de Gutiérrez es fortalecer la caja y mantener el endeudamiento bajo control. En ese frente, Ecopetrol reportó que su programa de eficiencias aportó COP 4,4 billones a los resultados financieros y operativos hasta septiembre. De ese monto, COP 2,8 billones tuvieron impacto en el EBITDA.

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Sin embargo, el flujo de efectivo generado por las operaciones fue de COP 7,865 billones durante el tercer trimestre, frente a COP 8,878 billones en el mismo periodo de 2025. En los primeros nueve meses sumó COP 22,004 billones, por debajo de los COP 25,047 billones de un año atrás.

A esto se suma la cuenta pendiente del Gobierno por el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Al cierre de septiembre, Ecopetrol tenía por cobrar COP 11,4 billones, COP 3,5 billones más que en junio. Durante el trimestre se causaron COP 4,1 billones y Hacienda pagó COP 700.000 millones por saldos anteriores.

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La deuda consolidada llegó a COP 119,5 billones, un aumento de COP 14,6 billones frente a junio. El incremento está relacionado principalmente con la incorporación de deuda de Brava y el crédito utilizado para financiar su adquisición. La relación entre deuda bruta y EBITDA quedó en 2,1 veces, por debajo del límite de 2,5 veces establecido por la compañía.

La caja consolidada cerró septiembre en COP 16,3 billones. En los primeros nueve meses, Ecopetrol destinó USD 4.766 millones a inversiones orgánicas, equivalentes a COP 16,7 billones. El 65 % se ejecutó en Colombia y el 35 % en operaciones internacionales.

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Gutiérrez planteó que el compromiso de su administración es "convertir esta visión en resultados concretos". La petrolera vuelve a mostrar ganancias importantes, pero todavía tiene tareas pendientes en producción, abastecimiento de gas y generación de caja. La prueba de esa nueva etapa estará en los próximos trimestres.

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