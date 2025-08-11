Estos son los trabajos con más vacantes en LinkedIn en 2025, según estudio

Imagen de referencia. Foto: Freepik

El mercado laboral global de 2025 está viviendo un fenómeno curioso: mientras sectores de alta especialización como la inteligencia artificial, la salud mental y el análisis de datos se disparan en demanda, otros oficios manuales y técnicos —como mantenimiento industrial o corte de carne— también registran crecimientos de dos dígitos en las ofertas publicadas.

El más reciente informe trimestral de LinkedIn muestra que, entre abril y junio, los especialistas en matemáticas lideraron el ránking mundial de empleos con crecimiento más acelerado: su demanda fue 3,3 veces mayor que en el trimestre anterior.

Les siguieron los especialistas en salud mental (3,1x), los gestores de rendimiento (2,5x) y los administradores de contratos (2,4x).

En el top 10 de mayor crecimiento también aparecen roles de base tecnológica —como especialista en ciencia de datos (2x)— y de sectores más tradicionales, como trabajador de mantenimiento o cortador de carne (ambos con crecimiento del doble frente al primer trimestre).

“Los puestos de análisis numérico, como los de especialistas en ciencia de datos, podrían estar experimentando una mayor demanda a medida que la IA continúa transformando las empresas”, se lee en el informe.

Estabilidad en la cima: software, ventas y enfermería

En la lista de empleos más demandados en general (medidos por número total de ofertas publicadas), no hay sorpresas. El ingeniero de software mantiene el primer puesto, seguido de vendedor y enfermera, que intercambiaron posiciones respecto al trimestre anterior. El top 10 lo completan cargos como gerente de proyecto, representante de servicio al cliente (que subió cuatro lugares) y analista de datos, única nueva entrada en el listado.

Esta mezcla de estabilidad y nuevos ingresos refleja dos tendencias paralelas: la persistente necesidad de perfiles que generen ingresos o desarrollen innovación tecnológica, y la aceleración de la transformación digital que empuja la demanda de analistas y científicos de datos.

La fotografía en Colombia: ventas y tecnología mandan

Pese a que el país cerró el primer semestre con 2,2 millones de desempleados, las preferencias de los buscadores de empleo no se reducen al sueldo.

Factores como la modalidad de trabajo (presencial, híbrido o remoto), el propósito corporativo, la cultura organizacional y las oportunidades de desarrollo pesan cada vez más en la decisión de postularse.

Si bien el informe de LinkedIn es global, en Colombia las cifras también hablan de un mercado con polos muy claros. Según Michael Page, las vacantes más disputadas en lo corrido del año han sido en ventas y mercadeo, desarrollo de software, contabilidad, recursos humanos y marketing digital.

Cerca de la mitad de las vacantes están en ventas y mercado, 43 % en tecnología y 30 % en producción y operaciones.

