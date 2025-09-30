El oro sigue cerca de su máximo histórico mientras operadores evalúan riesgos

Imagen de referencia. Foto: Agencia Bloomberg

El oro mantuvo una subida de cuatro días que llevó los precios a un récord, mientras los operadores se preparaban para un posible cierre del Gobierno estadounidense que podría respaldar la demanda de activos refugio.

El oro cotizó cerca de los USD 3.865 la onza, a menos de USD 10 del máximo alcanzado el martes, mientras los inversores seguían de cerca el punto muerto en Washington. Si los demócratas y los republicanos no llegan a un acuerdo antes de la medianoche para financiar las operaciones federales, se produciría el primer cierre en casi siete años, un escenario que podría retrasar cifras clave, como las nóminas no agrícolas del viernes.

El oro se ha disparado más de 47 % en lo que va de año, lo que lo sitúa en camino de registrar la mayor subida anual desde 1979. La subida se ha visto respaldada por las compras de los bancos centrales y el aumento de las participaciones en fondos cotizados en bolsa respaldados por oro, ya que la Reserva Federal reanudó los recortes de los tipos de interés. Las entradas mensuales en los ETF en septiembre fueron las mayores en tres años, según datos recopilados por Bloomberg.

El martes, la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, dijo que podría ser conveniente aplicar nuevas reducciones de tipos este año, dada la debilidad del mercado laboral, pero que los responsables debían mantenerse cautelosos ante la posibilidad de una inflación persistente. Por su parte, el vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson, advirtió de que el banco central se enfrenta a un enfriamiento del mercado laboral y a un aumento de las presiones inflacionistas, lo que complica las perspectivas.

El oro al contado subió 0,2 % hasta situarse en USD 3.865,15 la onza a las 8:17 a. m. en Singapur, tras cerrar con un alza del 0,7 % el martes.

El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo estable. La plata subió un 0,2 % hasta situarse en USD 46.73 la onza, tras perder 0,6 % en la sesión anterior. El platino subió ligeramente, mientras que el paladio apenas varió.

