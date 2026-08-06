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“El problema no es si se necesita una tributaria, sino quién la pagará”: director de la DIAN

En entrevista con El Espectador, Carlos Emilio Betancourt, director saliente de la DIAN, defendió la gestión tributaria del gobierno de Gustavo Petro y explicó por qué, a su juicio, el nuevo gobierno tendrá que impulsar una nueva reforma tributaria y recurrir al endeudamiento.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
07 de agosto de 2026 - 12:59 a. m.
Carlos Emilio Betancourt, director saliente de la DIAN.
Carlos Emilio Betancourt, director saliente de la DIAN.
Foto: Nicolás Achury González

Carlos Emilio Betancourt, director saliente de la DIAN y exviceministro general de Hacienda, habló con El Espectador sobre el panorama fiscal que deja el gobierno de Gustavo Petro.

En esta entrevista defendió la gestión tributaria del cuatrienio, explicó las razones del desfase en el recaudo y analizó los retos fiscales que enfrentará la administración de Abelardo de la Espriella.

¿Cuál es el balance que hace del recaudo tributario? Ese fue un tema central de conversación porque las metas no se cumplieron.

El recaudo...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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Felipe Fegoma(94028)Hace 8 minutos
¡Que paguen los ricos!,¡sí, que paguen...!. Y cuando fueron a buscarlos resultó que casi no había y que su carga tributaria ya estaba al límite. No queremos entender que este país es pobre, inequitativo, corrupto y en guerra, el peor combo de situaciones posibles. En este hueco, hasta el IVA corta rápido su secuencia de recaudo por la inmensa informalidad, algo que los mismos informales se niegan a acabar. Es ridículo un recaudo del 15% de un PIB que ya es diminuto con 52 millones de habitantes.
Felipe Fegoma(94028)Hace 18 minutos
Aunque es uno de los países más inequitativos del mundo, los pocos ricos-ricos de verdad apenas son 3.700 personas, pero este país es tan ridículo que el DANE considera "Clase Media" (34% de la población) a quien ingrese 900.000 pesos al mes, medio salario mínimo. Un limosnero que se consiga 30.000 pesitos diarios ya es "Clase Media", eso porque el 62% está aun peor, es pobre o vulnerable. Apenas es "Clase Alta" el 3%, son los que ingresan más de 5 millones, como si eso fuese ser rico.
Pedro Ceron(09087)Hace 9 horas
La deben pagar los grupos económicos que son los dueños del 90% de la economía.
  • Felipe Fegoma(94028)Hace 32 minutos
    Precisamente ese es el problema, que hay muy pocos ricos-ricos de verdad, apenas son 3.700 personas las que tienen un patrimonio superior al 10.000 millones de pesos y no van a pagar más de lo que ya pagan. El DANE considera "rico" apenas al 1% de la población porque ingresa más de 10 millones al mes y tiene un patrimonio superior a 650 millones, todos sabemos que eso no es ser rico y usted pretende que ese 1% pague lo del 99%.
Francisco(28018)Hace 10 horas
En general me gustaron los funcionarios de Hacienda y Crédito Público del gobierno Petro. Veníamos del desastre de Juan Manuel Restrepo, infortunadamente volvió el trepador.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 10 horas
Muy pocos se han dado cuenta que el gobierno Petro que le quedan poco menos que 24 horas para entregar el gobierno es más pilas que muchos economistas neoliberales o dormidos. La tendencias neokeynesiana que maneja este gobierno del cambio a mostrado buenos resultados. Estamos de acuerdo con el doctor Carlos Betancur.
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