“El problema no es si se necesita una tributaria, sino quién la pagará”: director de la DIAN

Carlos Emilio Betancourt, director saliente de la DIAN. Foto: Nicolás Achury González

Carlos Emilio Betancourt, director saliente de la DIAN y exviceministro general de Hacienda, habló con El Espectador sobre el panorama fiscal que deja el gobierno de Gustavo Petro.

En esta entrevista defendió la gestión tributaria del cuatrienio, explicó las razones del desfase en el recaudo y analizó los retos fiscales que enfrentará la administración de Abelardo de la Espriella.

¿Cuál es el balance que hace del recaudo tributario? Ese fue un tema central de conversación porque las metas no se cumplieron.

El recaudo...