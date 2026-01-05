Buscan emprendimientos, de base tecnológica, para acelerarlos hacia el mercado global

Foto: Paula Saavedra Morales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Emprender es como viajar en una montaña rusa”. Esa puede ser la expresión más usada cuando se habla con los hacedores de nuevos negocios. “Unos días las cosas van a toda velocidad, otros días lentos, unos días quieres tirar la toalla, otros estás celebrando crecimientos astronómicos”, me han dicho, parafraseando, repetidamente. A veces la fórmula para entender el proceso parece la misma, aunque todo el mundo sabe que cada caso es único. Es distinto. Y por eso, cuando aparece una mano extendida, una que ayuda, no hay que mirar tanto a los lados, sino agarrarse para seguir adelante, tal vez creciendo, tal vez sobreviviendo.

Y por eso, justo en la primera noticia del año en todo el sector emprendedor colombiano, aparece una de esas que tiene como objetivo que los emprendedores crezcan y vean el mundo entero como su mercado, pues Innpulsa, la entidad enfocada en el desarrollo de la actividad emprendedora del país, volvió a anunciar que “están en la búsqueda de emprendimientos de base tecnológica consolidados y con alto potencial para acelerar su crecimiento empresarial y expansión internacional a través del programa ALDEA+”.

Esta es la misma convocatoria que se hizo desde el pasado 14 de octubre de 2025, pero, de acuerdo con la información del programa en su página web, se mantendrá abierta "Hasta Agotar Recursos".

Eso, ¿qué quiere decir? Que si su negocio está en el renglón de tecnología y usa esta como el soporte para mover otros sectores de la economía, este llamado es para usted y su negocio: “Los emprendimientos que sean parte de ALDEA+ recibirán una llave de acceso o váucher de hasta 80 horas redimibles en mentorías especializadas con expertos en levantamiento de inversión e internacionalización; consultorías abordando temas cruciales como la estrategia de aceleración internacional, alianzas corporativas, estrategia de apalancamiento financiero, growth, métricas y ventas exponenciales, entre otros; y diseño de un plan de expansión personalizado y a la medida de las capacidades y objetivos del emprendimiento".

De acuerdo con Héctor Julio Fuentes Durán, gerente General de Innpulsa Colombia, en un comunicado de prensa, “seguimos trabajando de la mano con aliados internacionales para brindarles a nuestros emprendedores y empresarios innovadores nuevas oportunidades para seguir demostrando la calidad de sus productos y servicios ante mercados extranjeros. Creemos en su potencial y seguimos trabajando por ellos”.

Para leer: El colombiano detrás de la empresa que se acaba de ganar una millonaria licitación en Chile

El gobierno recordó que “ALDEA+ es un programa especializado, producto de acercamientos bilaterales, que se concretó en una inversión que supera el millón de dólares para fortalecer a emprendimientos de base tecnológica en el país” y que nació “en el marco de la iniciativa internacional Youth Startup Academy Colombia, en alianza con la Agencia Coreana de Pymes y Startups (KOSME) y el Centro de Comercio Internacional (ITC)”.

¿Cómo postularse?

“Las empresas deben cumplir un perfil específico en el que se demuestre que están formalmente constituidas y con menos de 10 años de operación comercial; tener un modelo de negocio basado en tecnologías como Inteligencia Artificial, Blockchain, Biotecnología, Internet de las Cosas (IoT) y otras; contar con una fuerte validación de mercado a nivel nacional, y tener un equipo emprendedor de al menos dos personas. Los emprendedores que cumplan con este perfil podrán postularse a través de https://www.innpulsacolombia.com/programa-aldea-25/“.

hay dos requisitos también importantes que no debe dejar pasar: “Validación en el mercado con un mínimo de venta por valor de $100.000 USD en el último año (2024 o 12 meses previo a su postulación)” y “contar con un equipo de mínimo 2 personas, que lideran y dirigen la consolidación y crecimiento de su emprendimiento. Al menos uno de los fundadores debe tener menos de 39 años”.