Cinco emprendimientos tecnológicos que exponen una nueva forma de hacer negocios

La innovación para impulsar su idea de negocio debe ir de la mano con la tecnología. Atrévase y cree un universo de alto impacto en el mercado. Foto: SergeyNivens

En nuestra sección de Emprendimiento y Liderazgo le hacemos un homenaje a esas ideas de negocio que trabajan de la mano con la tecnología para potenciar su presencia en el mercado e impactar nichos internacionales, teniendo la innovación como base fundamental para llevar a cabo sus proyectos. En el Día Mundial del Emprendimiento enlistamos algunas de ellas para su conocimiento.

Deel es una plataforma Saas que les permite a las empresas colombianas y del mundo contratar y pagar a sus equipos internacionales en segundos, tanto full time employees como contratistas independientes (lo que en Colombia llamamos prestación de servicios). Estamos en más de 200 países. Funciona a través de la tecnología, te generamos los contratos automáticos, firmas en línea, después pagas con un clic a todo tu equipo internacional en la divisa y desde la cuenta que quieras, para que posteriormente Deel te genere las facturas y recibos de manera automática”, había contado Natalia Jimenez, quien lidera la compañía en Colombia. Conozca más de este emprendimiento aquí

¿Cómo se podría resumir a este emprendimiento? Así: “Sabemos el impacto positivo que genera en la vida de una persona contar con una educación de calidad durante los primeros años de vida. Y más aún si eres un niño o una niña que no puede acceder a ella. Es así que creamos lo que hoy día es un ecosistema de recursos transmedia especialmente diseñados para la educación preescolar y básica inicial, los cuales permiten que cualquier niño o niña que tenga acceso a un dispositivo celular de algún miembro de su familia, sin necesidad de una conexión a Internet pueda aprender jugando por medio de nuestra App educativa y a la vez los educadores puedan acceder al progreso del estudiante en tiempo real de forma remota”. Conozca más de este emprendimiento aquí

Son digitales. Solo en redes sociales han superado los mil millones de pesos en ventas. Tienen varias unidades de negocio, como la del diseño personalizado, en el que sus arquitectos van a las casas de los clientes para crear espacios según sus necesidades (esta línea de negocio creció 234% en 2021 vs. 2020); crearon las Asesorías Virtuales de Diseño para ayudar a quienes viven fuera de Medellín y les ayudan a diseñar espacios; y los Proyectos Institucionales, en los que diseñan espacios para empresas con casos de éxito como las tiendas de Agua Bendita. Conozca más de este emprendimiento aquí

“Simplemente un día nos levantamos y empezamos a enviar mensajes a todos, probamos cómo funcionaría el servicio sin tener nada montado y desde ese primer instante ya recibimos un cliente”. Lo dice Ana Figuera, un de las fundadoras de Trego.co, quien junto con su hermana Bárbara, evidenciaron una necesidad insatisfecha y buscaron una solución. La misma fórmula de casi todos los emprendedores. Y se lanzaron. Y hoy tienen un emprendimiento que, poco a poco, va tomando forma. Conozca más de este emprendimiento aquí

“Colombia tiene muchos consumidores que carecen de la liquidez para comprar lo que necesitan o desean en un solo pago, y que podrían tener un manejo más responsable de sus finanzas cuando se les da la oportunidad de pagar en cuotas. El método Buy Now Pay Later está ganando terreno en todo el mundo porque hay un voto de confianza en no generar interés. Es darle el camino más fácil al usuario para usar su presupuesto de la manera más provechosa”, dice Martín Peláez Restrepo, uno de los fundadores de LuegopaGO. Conozca más de este emprendimiento aquí

